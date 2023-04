Alex Márquez 'muy satisfecho' con su arranque de temporada

De la ausencia de su hermano señaló que "es cierto que Marc no está aquí” y también que, “de estar él, solo tienes el 50% de posibilidades de ganar”

El motociclista español Alex Márquez Cedida

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), cuarto en la clasificación provisional del mundial, ha indicado que “la verdad es que estoy muy contento con el nivel que estamos mostrando y es mucho mejor de lo que podía imaginarme antes de arrancar la temporada con Ducati en el equipo Gresini, pero tenemos que ser realistas”.

“No estamos al nivel de los mejores pilotos Ducati en seco, así que estamos en una progresión constante, subiendo, y esto es positivo, pero ya digo que hay que ser realistas e ir paso a paso”, explicó Alex Márquez, quien insistió en que “empezar así está muy bien, para el equipo y para mí, porque vengo de dos años difíciles, especialmente el anterior”.

“Arrancar así, a nivel de confianza y motivación es algo muy positivo. Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, que es tratar de sacar puntos, porque tenemos muchas carreras por delante y no hay que anotar ceros, estar ahí será muy importante y vamos a continuar en este sentido, es muy importante para nosotros dar pasitos adelante”, agregó Márquez.

De la ausencia de su hermano señaló que “es cierto que Marc no está aquí y también que, de estar él, solo tienes el 50% de posibilidades de ganar. Con él en casa a lo mejor tenemos un 85% de posibilidades de ganar, pero no sé lo que va a pasar porque es un nuevo circuito para mí con esta moto. No sé qué nos deparará el fin de semana”.

“Lo bueno es que tenemos unas ideas muy claras y vamos a tratar de dar el máximo y ser sólidos. ¿Ganar? Por qué no, pero tenemos que ser realistas y nuestra posición está entre cuarto y séptimo, más o menos, pero si tenemos la posibilidad de conseguir el podio o de ganar, lo intentaremos, sin duda”, insistió en sus posibilidades Alex Márquez.