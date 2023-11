Lewis Hamilton niega contactos con Red Bull

El corredor de Mercedes, Lewis Hamilton. EFE

A la espera de lo que ocurra en el Gran Premio (GP) de Abu Dhabi, última carrera de la temporada 2023 en la Fórmula 1 (F1), diferentes escuderías ya empiezan a planear la siguiente campaña y ver con que pilotos pueden contar para sus monoplazas.

Tomando esto como referencia, el corredor de la escudería de Mercedes, Lewis Hamilton, previo a la carrera del próximo 26 de noviembre, salió al paso de las interrogantes y afirmó que no ha tenido un acercamiento con Red Bull, a pesar de las pasadas declaraciones de su director ejecutivo, Christian Horner. Este último había comentado que el británico se le había acercado para ver la posibilidad de hacer equipo con Max Verstappen en la escudería austriaca.

"Es completamente falso eso, no he hablado con Christian (Horner) desde hace mucho tiempo y nadie de mi entorno se ha dirigido a Red Bull. Sin embargo, él sí que se dirigió a mí a principios de año, pero lo hizo a mi teléfono antiguo y no lo pude ver hasta unos meses más tarde y le dije que 'perdón, que ya no usaba ese celular'", aseguró Hamilton negando su acercamiento con una de las figuras principales de Red Bull.

En esta misma línea, al británico no le sorprendió las declaraciones de Horner, ya que a su parecer, "le encantan este tipo de cosas". "Red Bull ha hecho un trabajo increíble, son un gran equipo, cualquier piloto estaría encantado de conducir para ellos. Sin embargo, para mí, irme de un auto que no es genial a uno ganador, no es un sueño, lo mejor siempre es estar dónde estamos ahora para luego ganar, eso es lo que quiero hacer", afirmó.

Por otra parte, Verstappen también fue abordado sobre el tema y expresó que no debería de hablarse de temas que están remotas a suceder. "¿De qué sirve hablar de eso si no está pasando, ni va a pasar?". A pesar de ello, el piloto campeón del 2023 aclaró que no tendría problema con tener al siete veces ganador de la F1 como compañero en Red Bull.