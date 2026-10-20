Oficial: La Fórmula 1 sí disputará los Grandes Premios de Catar y Abu Dhabi

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ratificó este martes 20 de octubre que el calendario de la Fórmula 1 y de la Fórmula 2 se mantendrá sin alteraciones para el cierre de la temporada 2026.

Tras las dudas surgidas por la inestabilidad en Oriente Medio por el conflicto de Irán, el presidente del organismo, Mohammed Ben Sulayem, aseguró en The Race que los Grandes Premios de Catar (29 de noviembre) y Abu Dhabi (7 de diciembre) se llevarán a cabo según lo estipulado.

El dirigente emiratí enfatizó las garantías de seguridad en la región, respaldando su postura en la tranquilidad con la que vive su propia familia en Emiratos Árabes Unidos.

“Hay algo que les diría: tengo a mis hijos allá, (en los Emiratos Árabes Unidos). ¿Creen que los dejaría allá y estaría aquí ahora con ustedes si fuera peligroso?”, señaló el titular de la F1.

Las declaraciones de Ben Sulayem se alinean con las emitidas recientemente por Bruno Michel, CEO de la F2, quien reiteró que ambas categorías completarán su certamen en territorio medioriental.