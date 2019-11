Felipe Baloy criticó a 'Tolo' Gallego: 'No sabía nada del fútbol panameño'

Felipe Baloy, exjugador de la selección de fútbol de Panamá, criticó este miércoles la designación y el trabajo del técnico argentino Américo "Toto" Gallego, quien dirige a la escuadra nacional desde el pasado mes de agosto.

Durante una entrevista al programa Fútbol Picante de ESPN, Baloy condenó la poca planificación que tiene "el profe" Gallego, quien este viernes dirigirá al onceno panameño en el partido contra la selección de México por la Liga de Naciones de la Concacaf en el pase a la hexagonal.

"No hay forma de calificarlo", dijo el excapitán. "Para mí no ha hecho nada para calificarlo, no tiene una planificación de lo que es el fútbol panameño".

Según Baloy, el técnico tenía unos cuatro o cinco años sin dirigir. "Creo que no sabía nada sobre el fútbol panameño, de cómo se da el fútbol panameño, pero los que toman la decisión (de designarlo) pensaron que era la mejor fórmula. Para mí no era así", sentenció.

Argumentó que Gallego organizó un microciclo (entrenamiento) durante la semana, donde se lesionaron dos jugadores, y para completar el cuadro "convocó a dos jugadores que no estuvieron en el microciclo". Entonce, cuestionó: "¿para qué son los microciclos?".

"Hoy la selección de Panamá está una situación complicada, estamos lejos de clasificar en la hexagonal y, más aún, con el partido del viernes, que es sumamente difícil", sentenció el exdefensa.

Baloy argumentó que lo que sí sabe del partido contra México es que "los jugadores van a dar todo y van a tratar de sacar el mejor resultado".