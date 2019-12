Víctor Murillo - Viola Yau, cara a cara por el título de la LFF

Víctor Murillo.

Mañana sábado en el terreno de juego del Rommel Fernández, las jugadoras del CD Universitario buscarán reafirmarse como las monarcas absolutas del fútbol femenino por tercer año consecutivo, ante un Tauro FC que contra las estadísticas y los pronósticos, intentará quebrar con esfuerzo y disciplina táctica el dominio universitario para ceñirse su primera corona en la LFF (Liga Femenina de Fútbol).

Viola Yau.

Fuera del campo, en los linderos que marcan la zona técnica de ambos conjuntos, dos entrenadores: Víctor Murillo, del CD Universitario, y Viola Yau, del Tauro FC, jugarán igualmente su duelo aparte en procura de dar, el uno al otro, el 'jaque-mate' estratégico que posibilite la victoria de sus dirigidos.

Víctor Murillo es un exjugador forjado en las calles de su barrio: “El fútbol es el deporte del barrio, saca a los niños de las cosas malas, vivo en un sector muy difícil como Barraza”, y se motivó a dedicarse a ser entrenador alentado por “el señor Lucas Alemán, con quien trabajé en un equipo, lo introduje al fútbol, y él me ayudo a sacar mi licencia de entrenador y seguir los cursos de formación”.

Y Viola Yau, también ex jugadora y profesora de educación física, a quien le gustaba llevar la voz de mando cuando jugaba, se encontró al dejar de practicarlo: “Kenneth Zseremeta (actual técnico de la Selección Nacional Femenina Mayor) me invitó a acompañarlo. Él tenía un club, Once Universitario, yo le asistí, le apoyaba y allí me fui haciendo entrenadora”. Víctor y Viola, quienes terminaron el curso de entrenadores en la misma promoción y se expresan su afecto mutuo, saben que un triunfo impulsa sus carreras deportivas.

Prev Next El Club Deportivo Universitario se ha acostumbrado a reinar en el fútbol femenino panameño, es incluso base de la Selección Femenina Mayor. Fepafut

A las taurinas las motiva vencer los pronósticos adversos, emular al plantel masculino que acaba de alcanzar el campeonato de la LPF y sumar su primera estrella.

¿Cuánto pesa la experiencia en una final a la hora de definir un título?

Víctor Murillo: La experiencia pesa a favor, la mayoría de las jugadoras, salvo dos o tres, han sido bicampeonas. Me dieron el timón de este barco que dejó Raiza Gutiérrez, es una responsabilidad muy grande más aún que hasta ahora no han empatado ni perdido un partido. Es el juego más importante.

Viola Yau: La palabra exacta no puede ser el verbo “pesar”, el Tauro ha trabajado para esto, no ha llegado de casualidad, por suerte, ni nada, se ha trabajado para llegar a la final. Sabemos que Universitario es un equipo de experiencia, ganador, es el rival a batir desde el inicio del torneo y estamos preparados para eso.

Dos equipos acostumbrados a anotar muchos goles, más Universitario que el Tauro, ¿va a ser un partido ofensivo o, al contrario, muy cerrado?

Víctor Murillo: Yo salgo ofensivo, la mejor defensiva es el ataque. Tengo a la máxima goleadora de las últimas tres temporadas (Erika Hernández, 32 goles en el semestre), además es un equipo muy completo casi todas golean, juegan en conjunto y son poco individualistas, ese es un punto importante de este equipo.

Si puedo morir con la mía lo hago; si el partido cambia, hay que cambiar el libreto, lo hacemos y sacamos la casta.

Viola Yau: No nos vamos a plantear un partido defensivo pero sí ordenados en la cancha, sabemos que no podemos entregarnos como han hecho otras rivales tratando de jugarles de tú a tú, intentando superarlas individualmente. Uno trabaja en base al rival que enfrenta y sé que es un rival ofensivamente bueno, con un sistema de juego que les ha funcionado durante tres o cuatro torneos y los ha llevado al éxito.

¿La alineación ya está decidida o todavía hay alguna duda?

Víctor Murillo: Las once están definidas, si alguna se lesiona tengo la remplazante. Desde los últimos juegos, si cambié alguna vez la alineación fue porque tenía suspendidas, si se pone a ver la estadística no cambio, una sola vez cambié la alineación.

Viola Yau: Estoy a la espera que le den de alta a una jugadora que tiene una leve molestia y la estoy esperando hasta último momento, todavía la alineación no está completa.

¿Cómo cree que se comportará si logra el campeonato: muy efusivo(a) o simplemente alegre?

Víctor Murillo: No lo sé, esas son cosas del momento. Yo soy una persona tranquila, pero va a ser un momento muy especial.

Viola Yau: En una final uno no puede estar tranquilo, debe estar siempre activo, dinámico, motivándolas. No soy ni muy efusiva, ni muy tranquila, allí se puede romper todo, si ganamos en una final todas las expresiones emotivas son válidas.

¿En una final solo sirve ganar?

Víctor Murillo: Claro que sí, es ganar o ganar. En las finales nadie se acuerda del que queda de segundo. No menosprecio a ningún rival y menos al Tauro, pero yo tengo que ir con mi equipo a ganar.

Viola Yau: El objetivo es ganar, pero a veces quedan enseñanzas, depende de las circunstancias, de lo que pase. Ganar o perder siempre te da una enseñanza.

Si pierde, ¿será una temporada de fracaso?

Víctor Murillo: Puede ser, también lo puedo ver como una buena experiencia porque es la primera vez que trabajo con chicas y estoy en una final. Dios quiera que el fútbol femenino suba mucho, me ha gustado trabajar con ellas, se han portado a la altura. El Universitario ha sido un grupo humilde y muy unido.

Viola Yau: Un subcampeonato tiene importancia, te da un sinsabor porque uno lo que espera es ganar, estamos trabajando para ganar, uno no trabaja para perder. Si perdemos lo tomaré con tristeza, pero igual es un logro porque el Tauro tenía dos semifinales que no avanzaba y llegó a la final.

En el fútbol se maneja una frase desde antaño: si ganan, gana el equipo… si pierden, pierde el entrenador. ¿Es falsa o verdadera?

Víctor Murillo: Esa frase es cierta. Para mí desde cuando fui jugador esa frase era cierta, si pierde Universitario voy a perder yo (risas).

Viola Yau: Así es, esa es la ley del deporte, cuando se gana a quiénes aplauden: a los jugadores, es igual en todos los deportes.

A las puertas de terminar el torneo, ¿en qué aspecto le gustaría que mejorara el campeonato el año entrante?

Víctor Murillo: Ahora que lo he visto de adentro, le pido a la fanaticada que apoye a las chicas con su presencia, que las apoyen económicamente las empresas. Hay muchas chicas con talento en el CD Universitario y en los demás equipos.

Viola Yau: Que a nivel general se les brinde a todos los equipos el apoyo como debe ser, porque hay equipos que han estado en el torneo por estar porque no han recibido el apoyo adecuado de los clubes, esa es la realidad.

¿En cuánto tiempo cree que el fútbol femenino le pueda dar una alegría a Panamá con un logro internacional?

Víctor Murillo: Para que nos dé un logro el fútbol femenino hay que trabajar en las categorías menores, desde que están chicas, diez, doce años, pienso igual con el fútbol masculino (yo también trabajo con chicos en las categorías menores), esa es la semilla y tenemos que sembrar bien para cosechar bien.

Viola Yau: La visión a futuro es trabajar desde abajo, en los semilleros, las categorías inferiores, si no se trabajan las categorías inferiores cuando están arriba no alcanzan el mejor nivel. Trabajar las categorías a nivel de barrio, de colegios, donde hay talento pero no se ve porque no tienen el apoyo adecuado.