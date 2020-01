Banega anuncia marcha del equipo en el que vivió sus 'mejores experiencias'

El centrocampista argentino Éver Banega ha anunciado que a la conclusión de la presente temporada dejará el Sevilla y que cumplirá así una etapa en el equipo en el que hizo su "mejor juego" y en el que vivió sus "mejores experiencias".

Banega, que el próximo junio cumplirá 32 años y también concluye su contrato con el Sevilla, jugará a partir de esa fecha en el Al Shabab, club de Arabia saudí que anunció el pasado sábado el acuerdo al que ha llegado para ficharlo por tres temporadas.

El internacional argentino, a través de las redes sociales, ha comunicado que de los 130 años de historia del Sevilla, que celebra en estos días, le corresponde cinco "inolvidables" en los que vive su "mejor etapa como futbolista".

"Después de más de una década compitiendo en la élite en Europa, he decidido probar una nueva experiencia a partir del próximo verano, un nuevo continente, un nuevo fútbol", apunta el sevillista en su escrito, en el que relata que cerrará su "ciclo en Europa como quería", en el equipo de su "vida -junto a Newells- (el de su ciudad natal, Rosario)".

Recuerda que en el Sevilla hizo su "mejor juego" y que vivió sus "mejores experiencias: títulos, regresar a la selección, jugar un Mundial, vivir noches inolvidables como la de Old Trafford?", en alusión al triunfo sevillista frente al Manchester United (1-2) en la campaña 2017-18 que sirvió para el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Aquí aprendí que rendirse está prohibido, aquí encontré un lugar en el mundo para ser feliz? Todavía me quedan cuatro meses para darlo todo y lograr objetivos importantes. Ojalá que ocurra como en 2016, ojalá que me marche tocando plata y jugando finales. Voy a darlo todo para que sea así, como he hecho en los 218 encuentros en los que me he puesto la camiseta del Sevilla", resalta Banega.

"Por mis compañeros, por toda la gente de este club que desde 2014 ha apostado fuerte por mí y, sobre todo, por la hinchada del Sevilla, que me ha protegido y me ha hecho sentir especial desde que llegue. ¡¡¡Queda mucho en juego, vamos con todo, EQUIPO!!! O", concluye el escrito del centrocampista.

El club, por su parte, una vez difundido el comunicado de su futbolista, agradece a Banega, también a través de las redes sociales, su "fútbol" y su "compromiso" con la camiseta sevillista y destaca que es parte de la historia de esta entidad.

"¡¡¡Todos juntos a por esta segunda parte de la temporada, Éver!!!", subraya el Sevilla.

Banega, internacional absoluto con Argentina en 64 ocasiones, se incorporará el verano próximo al equipo que dirige el entrenador español Luis García Plaza y en el que milita el centrocampista senegalés Alfred N'Diaye, antiguo futbolista del Real Betis.

El argentino cumple su quinta temporada en el Sevilla, dividida en dos etapas porque en la campaña 2016-17 militó en el Inter de Milán, y, desde su llegada en el verano de 2014, ha disputado 218 partidos oficiales en los que ha marcado 27 goles y atesora los títulos de la Liga Europa en sus ediciones de 2015 y 2016.