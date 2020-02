Sub-17 rumbo a Eslovenia, de cara a la Concacaf

De acuerdo con información de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), el conjunto nacional Sub-17 realizará una gira en Eslovenia del 30 de marzo al 8 de abril, como parte de su preparación de cara a la participación en el Premundial de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El campeonato Sub-17 de la Concacaf se disputará a principios del próximo año. Fepafut

La selección dirigida por Jorge Dely Valdés verá acción en el UEFA U16 International Development Tournaments. En la cancha se verá cara a cara con Luxemburgo, Eslovenia y Moldavia.

El calendario contempla: jueves 2 de abril, Luxemburgo vs. Panamá (SRC Bakovci Stadium, 4:00 p.m.), sábado 4 de abril, Eslovenia vs. Panamá (SNK Radgona Stadium, 4:00 p.m.) y martes 7 de abril, Panamá vs. Moldavia (SRC Bakovci Stadium, 11:00 a.m.).

En la actualidad, el preseleccionado nacional se mantiene activo con sus entrenamientos de tres días por semana.

Esta semana, el conjunto entrenará en el estadio Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia de 2:00 a 4:00 de la tarde.

Como citados a los entrenamientos en calidad de porteros: Gustavo Pinzón (Tauro FC), Vicente Shannon (Costa Del Este FC), Iván Suero (CD Plaza Amador), Juan Felipe González (Costa Del Este FC), Ariel De La Cruz (Liga Provincial de Coclé), Iam Flores (CAI La Chorrera), Christian Jaén (San Francisco FC), Alexander Cárdenas (CD Plaza Amador).

Como defensas: Carlos Sánchez (CD Plaza Amador), José Hurtado (Proyecto FF), Omar Alba (CD Plaza Amador), Danielo Hoyos (Atlético Chiriquí), Lucca Campagnani (Panamá City), Emanuel Hard (Leones FC), Carlos Martínez (Costa Del Este FC), Félix De Gracia (CD Plaza Amador), Rigoberto Acosta (Liga Provincial de Chiriquí), Estarlin Trudo (Tauro FC), Javier Ábrego (CD Univeristario), Samir Díaz (CD Plaza Amador).

Como volantes: Omar Berrocal (Tauro FC), Omar Valencia (CD Plaza Amador), Rafael Mosquera (CD Plaza Amador), Aimar Morales (CD Plaza Amador), Aimar Modelo (CAI La Chorrera), Rolando Batista (CAI La Chorrera), Zinedine Herrera (CD Plaza Amador), Emerson Girón (Tauro FC), Blas Pérez (CD Plaza Amador), Evans Gómez (Bagoso FC), Didier Dawson (CD Plaza Amador), Moisés Garibaldo (San Francisco FC).

En calidad de delanteros: Reymundo Williams (Costa Del Este FC), Dilan Herbert (Deportivo Árabe Unido), Adán Henricks (Costa Del Este FC), José Caballero (CAI La Chorrera), Luis Villarreal (Sporting SM), Diomedes Lucero (Sporting SM).

El campeonato Sub-17 de la Concacaf está programado para disputarse a principios de 2021, y es clasificatorio a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Perú 2021.