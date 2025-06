Rector de la Universidad de Panamá le contesta al contralor y niega su reelección

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, reaccionó a los cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR), negó aspiraciones reeleccionistas que le impidan controlar actos vandálicos durante las protestas afuera del campus, y reclamó los perjuicios por la falta de refrendos de la entidad fiscalizadora.

En una entrevista del Polígrafo de La Estrella de Panamá, transmitida el 22 de junio, el contralor Anel Bolo Flores cuestionó la autonomía universitaria y que el rector no controlaba a los “fascinerosos” por ganar votos.

“La Universidad se ha convertido en una guarida de gente que sale a destruir carros, a atentar contra la vida de personas y se esconden detrás de la cerca, tolerado por las administraciones” dijo el contralor a La Decana.

Añadió que la función de la UP no es tener “estudiantes” que construyen una bazuca para disparar contra los policías. “¿Por qué el rector no puede controlar a los fascinerosos? Porque está en campaña política, todos esos estudiantes de más son para que voten por él, proselitismo igualito al resto del país”, describió.

A su turno, el rector, que cumple dos periodos en 2026 o diez años, negó que desee reelegirse. “Ni siquiera voy a a aspirar a ser vicerrector, volveré a mi posición de profesor de física en la Facultad de Ciencias, lo que siempre me ha apasionado”.

Flores dijo que sancionaron a un estudiante vinculado a encapuchados y si encuentran a otro o a alguien externo a la UP lo entregarán a las autoridades judiciales.

La Universidad ha sido un referente en ciencia, cultura y política, argumentó el rector, y recalcó que “censura” a quienes utilizan la autonomía universitaria para cometer actos vandálicos.

Independiente de los cuestionamientos, la CGR ha paralizado 2.000 trámites desde hace dos meses, lo que le impide su funcionamiento y sin ninguna explicación, expuso.

Entre estos, el aval para adecuar estructuras del Centro Regional Universitario de Colón, un sistema de automatización de procesos e indicador químico para el Instituto Especializado de Análisis.

La Contraloría informó ayer que tramitará lo referente al funcionamiento de las cafeterías y la adquisición de papel para elaborar diplomas. Añadió que espera la lista oficial de estudiantes con más de 10 años de estar en la UP- sin ningún título- y que continúan matriculando materias para mantenerse en el sistema, cita un comunicado.