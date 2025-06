Anel Flores: De ‘batallonera’ a acuerdos en la Asamblea y facinerosos en la universidad

¿Hay un debate por los 15.000 maestros en huelga, se indica que los directores de escuelas tendrían que descontar y no la Contraloría?

En este caso la gente no ha laborado, por ende, no ha no devengado salario. No se emite el cheque porque simplemente no hay horas, asistencia o cumplimiento de los deberes, más bien hay un abandono de trabajo y nos faculta a no hacer los pagos correspondientes.

Algunos maestros se quejan porque sí van y les descontaron, otros aparecen en licencia sin haberlo solicitado ¿Cómo evitan no meter a todos en el mismo saco?

Hacemos un trabajo titánico para lograr que no se den errores. Hay 54.000 docentes y profesores en este país, ahora, apenas llega el cheque en cero todos trabajan. Ellos llegan tal vez al centro de estudios, marcan y se van. Otros llegan, marcan y se quedan en el salón, pero no dan clases porque tienen a sus estudiantes amenazados. Hay un contubernio entre los directores regionales, supervisores y docentes, se apadrinan entre ellos.

¿De cuántos errores estaríamos hablando?

Creo que hemos procesado arriba de 300 o 400, tampoco hemos cometido grandes errores, pero si hay un error y pueden corroborar que han asistido a trabajar, tenga la seguridad de que se le hace su cheque. No vamos a ser injustos, queremos es que haya orden:la gente que no trabaja no va a cobrar.