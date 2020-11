Expectativas por encuentro entre Panamá y Japón

Abdiel Ayarza juega como mediocampista del Cienciano de la Primera División peruana y de la selección de Panamá. Fepafut

El duelo entre Panamá y Japón se efectuará el 13 de noviembre en Austria.

El DT de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, informó la semana pasada en una rueda de prensa que fue una experiencia gratificante sacar la victoria ante Costa Rica, pero hizo un llamado a enfocarse en el próximo encuentro ante el oponente asiático.

La agencia EFE recopiló las declaraciones del timonel, quien expresó lo siguiente: “Hay que poner los pies en la tierra y no tener expectativas por encima de la realidad. Fue bonito ganarle a Costa Rica, para mí fue un buen inicio, pero hay que saber que el camino es largo, nos enfrentaremos a rivales mejores y vamos a ganar o perder en ese andar”.

“Nos van a ayudar muchos partidos con equipos de mayor nivel. Contra Japón, y el otro si es Estados Unidos, serán dos partidos interesantes que me servirán para ver la realidad en dónde estamos y ver más de cerca a los jugadores que están en Europa”, sostuvo el hispano-danés, quien añadió que en estos enfrentamientos Panamá verá a rivales de alto nivel.

En cuanto a su convocatoria, manifestó que es consciente del llamado que hizo, y aunque puede que se equivoque dejó claro que son decisiones que debe tomar como técnico del onceno nacional.

“Tengo un grupo de jugadores que pueden adaptarse bien al sistema de juego que me gusta”, precisó.

Análisis

El narrador y comentarista deportivo Julio Shebelut expuso que Japón es un excelente rival ya que es “top” a nivel mundial, siendo uno de los mejores equipos del conjunto asiático cuya participación no falta en torneos de alto perfil.

Un hecho es que Japón ha estado en varios mundiales, al menos en los últimos nueve. “Este es un oponente de alta categoría que estuvo cerca de clasificar a los octavos de final y dejar fuera a Bélgica, en un partido que se fue a tiempo largo”.

Dentro de la cancha, el colectivo japonés se ha caracterizado por su estilo veloz, complicado, de muchas rotaciones y de excelentes jugadores.

“Realmente no sé qué recambio tiene actualmente, pero lo cierto es que Japón presenta un onceno muy competitivo y de alto nivel. Este equipo le exigirá a la Selección de Panamá de principio a fin, donde el técnico va a sacar mayores y mejores resultados que frente a los dos partidos contra Costa Rica”, aseguró.

En cuanto a las decisiones tácticas del oponente, indicó que las desconoce, pero su idiosincrasia y estilo no cambian a través de los años, porque el fútbol de Japón es muy vertical, con buen toque de balón.

Con respecto al escenario de una posible victoria que podría obtener 'la sele', comentó que la última referencia de Panamá con Japón en la era de Gary Stempel fue complicada. “Esto no quiere decir que vamos a ganar o a obtener los mismos resultados con Costa Rica”.

En otras palabras, dijo que el panorama es impredecible y que el oponente asiático está arriba del nivel futbolístico de los nuestros. “Los dos últimos partidos con los ticos fue diferente debido a que fueron cerca y los ticos no jugaron con el primer equipo, solo con un legionario”.

Con relación a la convocatoria de Christiansen, comentó que posiblemente se va a jugar un próximo partido frente a Estados Unidos. EFE

En una comparación con el fútbol del país vecino y el estilo de juego de los japoneses, señala que el de Japón está por encima que el de Costa Rica, donde este rival de Asia es más complicado para el onceno nacional tomando en cuenta que se jugará en cancha neutral, y en Austria.

Con relación a la convocatoria de Christiansen, comentó que posiblemente se va a jugar un próximo partido frente a Estados Unidos, por lo que considera que la convocatoria es la adecuada por un 90% de jugadores que están en Europa y se repiten muy pocos de los que jugaron frente al colectivo tico. “Creo que es lo ideal porque el DT de Panamá tiene que ir viendo a más jugadores, ahora que los partidos serán en Europa. Es genial que tenga futbolistas que están allá”, arguyó el narrador, “tengo entendido que se convocó a los cuatro que están en segunda división. Se llamó a Marcos Allen como tercer arquero, a Orlando 'Cuti' Mosquera y a muy pocos de los que vieron acción en el último partido, entre esos están Manotas Mejía, Harold Cummings, Omar Browne que me sorprendió su convocatoria, pero ahí está y por algo lo llamó el técnico; Fajardo, Ayarza y Aguilar que tuvo dos buenos partidos en Costa Rica”.

Para Shebelut, los partidos deben jugarse con la mayoría de los futbolistas que no han visto acción reciente con 'la sele' como Fidel, Cooper, José Luis Rodríguez, Carrasquilla, Bárcenas, Quintero y Gaby Torres. “Thomas no ha podido tenerlos en un partido de preparación. Me parece que la convocatoria es muy buena”.

Lo cierto es que la Selección tendrá que sacar el mayor provecho de esta gira, donde se espera que se lleven a cabo los dos partidos con su siguiente rival, además, que haya rotaciones y jugadores diferentes para que Thomas vea qué aportará cada uno al equipo.