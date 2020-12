Lopetegui y su reto ante un equipo 'diseñado para ganar la Champions'

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui (c), observa a sus jugadores durante el entrenamiento del equipo hoy en la Ciudad Deportiva del club

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha considerado que el partido de mañana ante el Chelsea inglés en el Sánchez Pizjuán es "un reto mayúsculo, ilusionante, ante un equipo diseñado para ganar la Champions" con el que espera un duelo "complejo" y "al límite".

Lopetegui dijo en rueda de prensa que el conjunto londinense "es el mejor equipo ofensivo de Inglaterra" ante el que les hace "ilusión" jugarse el "premio de la primera plaza" del Grupo E de la Liga de Campeones y añadió que ve a sus futbolistas "en la línea habitual".

"Espero un partido muy complejo ante un equipo con mucho talento individual y colectivo que nos va a obligar a redoblar nuestro trabajo y esfuerzo", señaló el entrenador vasco, quien agregó que espera un choque "muy intenso ante un rival agresivo" con el que aventura "un tipo de partido duro",

Cuestionado por un posible once, relató que "un par de jugadores que no han podido entrenar (De Jong y Ocampos)" intentará recuperarlos mañana porque no quiere "perder a nadie: tenemos que rehacernos y tirar de lo que tenemos", dijo.

Sobre el once que pondrá en liza, precisó que no lo tiene decidido "y hay que esperar para ver cómo están los jugadores disponibles".