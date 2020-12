Panameño Bárcenas: 'Llegar a Primera División es hoy mi mayor sueño'

"Aunque esté lejos de casa, a casi 9.000 kilómetros, no me siento tan lejos cuando veo y leo los mensajes de la gente de Panamá, siempre pendiente de nosotros", asiente en esta entrevista en EFE el extremo panameño Yoel Edgar Bárcenas (Colón, 1993), jugador del Girona de la categoría de plata del fútbol español.

Bárcenas, una pieza clave del conjunto catalán, con el que suma un gol y dos asistencias en 15 encuentros, revela sus sueños: regresar a un Mundial con la selección de Panamá, de la que es uno de los grandes jugadores, seguir creciendo de la mano del Girona y convertirse en el quinto panameño en jugar en Primera División, junto a Rommel Fernández, Dely Valdés, Roberto Chen.

¿Cómo ve al Girona esta temporada?

La derrota ante el Tenerife impidió completar un diciembre maravilloso y cerrar bien el año, pero el equipo está bien, aunque todavía no está entonado del todo. Tiene mucho mérito todo lo que ha hecho el equipo hasta ahora, pero todavía nos falta ser más constantes y tiempo para seguir trabajando con el míster. Hasta ahora, con tantas lesiones, tantas expulsiones y tantos partidos seguidos y casi sin poder hacer pretemporada, ha sido complicado, pero a pesar de todo estamos ahí y volveremos de este parón con muchas ganas.

¿Cuál debe ser el objetivo de este Girona?

Luchar partido a partido. Luchar día a día. Como para todos los equipos de esta categoría, lo primero es asegurar la salvación y a partir de ahí ya veremos hasta donde podemos llegar. La categoría es complicada y si nos ponemos a pensar en brujas, como se dice en Panamá, nos vamos a encontrar peleando por no descender. Mirar la clasificación a estas alturas es perder el tiempo y puede hacerte perder el enfoque, como nos dice cada día el míster. El grupo no piensa en nada más que en competir y jugar los partidos para intentar ganarlos. Lo primordial, lo único que importa, es el próximo partido, y guerrear y pelear.

A nivel individual, ¿Cómo se siente?

Hasta ahora ha sido una locura, una paliza, tener tantos partidos en tan poco tiempo, tan seguidos y ahora que las semanas serán largas nos va a venir bien, pero en el aspecto individual, que haya habido tantos partidos seguidos me ha venido bien para coger ritmo, ya que hasta octubre no tenía equipo. Me siento muy bien, cada día mejor. Y muy cómodo tanto con el grupo y el cuerpo técnico como en el club. Era un vestuario completamente nuevo para mí, porque no había compartido equipo con ningún jugador, pero estoy feliz, contento, y sorprendido por la continuidad que estoy teniendo, y ahora quiero continuar trabajando y sorprendiendo a los compañeros y al míster, quiero ayudar, quiero aportar mi granito de arena. Ya he vivido momentos especiales con el Girona, como el gol en el campo del Espanyol (1-2), pero vendrán aún mejores.

Y en el plano individual, ¿Cuál es su objetivo?

El primer objetivo es hacerlo bien aquí, en Girona, y si lo hago bien aquí sé que tendré la oportunidad de continuar jugando con la selección, de continuar disfrutando la alegría inmensa y el sueño hecho realidad, que es portar la camiseta de Panamá. Es una ilusión enorme, y siempre que te toca jugar das el máximo para demostrar en cada pelota que no quieres que te saquen de ahí.

Uno debe soñar, también, con volver al Mundial con su país

Hace tres años hicimos historia al lograr lo que todos soñábamos, al clasificar al país por primera vez por un Mundial. Estar ahí fue un sentimiento indescriptible, un orgullo inexplicable. Recuerdo cómo llorábamos mientras cantábamos el himno en el primer partido, ante Bélgica. Perdimos los tres partidos, pero regresamos a casa con sentimiento de victoria, y ahora quiero volver ahí. Quiero volver a un Mundial y celebrar un empate o una victoria. Quiero repetir. Y tenemos posibilidades de hacerlo, la cosa está en tomarlas. Deberemos luchar contra los grandes para conseguirlo, pero en el fútbol pasan cosas impensables. Y vamos a luchar por ellas.

¿Con qué más sueña Yoel Édgar Bárcenas?

Con llegar a Primera División. Después de ir al Mundial con Panamá, que es lo máximo a nivel de selecciones, ahora quiero jugar en la primera división española, que es lo máximo a nivel de clubes. Este es hoy mi mayor sueño, y voy a luchar hasta donde me dé para conseguirlo. Están mí. Sé que está en mí, y voy a luchar hasta el final para estar en la mejor liga de todas. Recuerdo que de niño, en Panamá, me pasaba el día viendo la liga española, y también jugando en la calle. En la calle de enfrente de mi casa pintábamos un campo de fútbol sala y lo llamábamos 'Santiago Bernabéu'. La gente se juntaba alrededor para vernos. En la acera, que eran las gradas. Ahí crecí, jugando al fútbol en esa calle, en ese barrio humilde, de trabajadores, y estoy muy contento de cómo ha ido mi carrera, y de los logros que he alcanzado hasta el momento y de los sueños que he ido cumpliendo en lo personal. No ha sido nada fácil, y ahora hay que seguir luchando. Siempre hay que luchar por los sueños.