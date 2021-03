Piggott juega a descifrar la pizarra

Pércibal Piggott expresa confianza en el equipo, pero resalta que en el campo deben estar los jugadores indicados en los puestos correctos. Shutterstock

El reloj va acercando las horas, los minutos y los segundos hacia la grama del estadio Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, el campo de juego donde Panamá y Barbados harán rodar el balón mañana jueves, ilusionados con superar esta primera fase eliminatoria de la Concacaf para colarse en el pelotón puntero que definirá en la recta final los cupos hacia Catar 2022.

A partir de las 7:00 p.m. se dará el bautizo oficial para el nuevo técnico del conjunto nacional, el danés Thomas Christiansen, quien tendrá desde ahora que presentar y apostar por un onceno base titular, después de cinco partidos amistosos de prueba para llegar a esta instancia.

En torno a quiénes serán los elegidos, siguen girando y alimentándose los análisis, los comentarios y las polémicas deportivas. Pércibal Piggott no es ajeno a ello, le gustaba cuando jugaba, en su función de comentarista deportivo y sobre todo ahora, con su regreso esta temporada al pie de la cancha como asistente técnico del entrenador uruguayo del Sporting SM F.C., Eduardo Méndez. Lo expresa con satisfacción: “lo mío es el campo...siempre”.

Conociendo la convocatoria, ¿con cuál alineación saldrías ante Barbados?

Es un partido difícil, escucho a muchos colegas decir alegremente que tenemos que golear, es lo que más quisiera uno porque estamos pasando por un gran momento, pero no tengo dudas que debemos sacar adelante estos dos partidos (Barbados y Dominica).

Yo pondría en un 4-4-2 a: Luis Mejía, en el arco. En la defensa: Amir Murillo por derecha; Andrés Andrade, central izquierdo; Harold Cummings, central derecho, o Adolfo Machado; y Eric Davis, por la derecha. En el mediocampo: Édgar Bárcenas, por la derecha; Aníbal Godoy, de cinco, acompañado por Abdiel Ayarza, de ocho, y José Luis Rodríguez “El Puma”, por la izquierda.

Arriba irían Gabriel Torres y Jair Catuy. Es el once por el que me inclinaría para salir contra Barbados. Hay buen equilibrio en el mediocampo con Ayarza y Godoy, y la generación ofensiva que pueda tener el “Puma” con Bárcenas. Arriba anda “caliente” Catuy, haciendo dupla con Gaby Torres.

Los... ¿por qué?

¿Mejía y no Guerra?

Se le puede cuestionar a Luis Mejía que no estaba jugando, pero si me dan a elegir entre los dos, me inclinaría por él. A mí me gusta Guerra, me parece una muy buena opción y está por encima de Mosquera, pero me voy con “Manotas”. Son partidos donde pesa mucho la experiencia, el liderazgo y la madurez que ya tiene Mejía. Partiría con Mejía y el próximo partido, dependiendo como salga todo, podría optar por Guerra para el siguiente.

En la defensa, por qué...

Murillo: Me parece que de los panameños que están en el exterior, él es el de mejor presente. Titular habitual en el Anderlecht, el equipo con más títulos en Bélgica. Me parece el de mejor desenvolvimiento y no veo a otro que pueda aportar lo que se espera que él pueda hacer por ese lado, aunque ha tenido anteriormente bajones.

Pércibal Piggott en su labor de comentarista deportivo.

Andrade: De los centrales que tenemos hay pocos zurdos. Siento que frente al Andrade que todos fusilamos por aquel partido con Honduras, porque a todo jugador le llega un partido malo, este es un Andrade diferente. Participando en la Europa League, yendo a jugar a Old Trafford, enfrentando al Tottenham, es titular, eso te da jerarquía, personalidad. Tiene todos los créditos para ser el central por el lado izquierdo.

Cummings o Machado: Pondría a Cummings, tiene otras capacidades; con la pelota es un poco más tranquilo que Machado. Nosotros no debemos pelotear contra un equipo como Barbados, tenemos que salir con la pelota limpia de atrás, Cummings tiene buen control y técnica con la pelota.

Davis: Es el indicado para cobrar las pelotas quietas de perfil izquierdo, y le puede dar muy buena salida al equipo por su costado. Tenemos altura en defensa con Andrade (1.87 m), Cummings (1.88 m), el propio Amir (1.83 m) y Davis (1.80 m) que tampoco es pequeño. Un equilibrio al que sumas a “Manotas” (1.91 m), también con buena altura.

En el mediocampo, por qué...

Godoy: Tal vez no está en su mejor momento, pero tiene jerarquía y experiencia, no debes poner a dos novatos a debutar para que definan quien manda a quien, tú me dices algo y te voy a contestar: “este que se cree”.

Luís Mejía poniéndose a punto en República Dominicana para el encuentro ante Barbados. Fepafut

Godoy tiene ascendencia, liderazgo, credibilidad de los compañeros, y con un Ayarza que está pasando por buen momento y se puede dejar guiar por Godoy, lo pueden hacer muy bien. Godoy queda atrás y Ayarza sigue pisando área rival, como lo ha hecho en el proceso de Christiansen.

Ayarza: hoy Ayarza es inamovible; el equipo es Ayarza y diez más.

Bárcenas y Rodríguez: Están en el top y no los puedes desaprovechar. Te puedo decir que también podría jugar 'negrito' Quintero, pero sería mejor como un buen revulsivo por su tipo de juego, porque los caribeños pueden estar a los 60 o 70 minutos más extenuados y el 'negrito' le viene a dar otra dinámica al medio campo.

Prefiero de salida jugar con Bárcenas que viene jugando domingo a domingo y el “Puma” Rodríguez que ya está de vuelta y por el costado izquierdo desborda con mucha facilidad. Son dos jugadores rápidos y pueden hacer una labor defensiva, en el caso de que los laterales de ellos, que son bastante potentes, puedan subir por los costados.

En la delantera, por qué...

Catuy: Viene jugando muy bien, no desde ahora sino desde el torneo pasado en el cual en las nueve fechas tuvo un excelente torneo y sigue enrachado; merecía un llamado. Es potente. No lo incluyeron en la primera convocatoria y tenía que estar desde la primera.

Torres: No está enrachado con el gol, pero es un hombre de referencia; la motivación de haber llegado al fútbol mexicano, su habilidad y talento. Acompañado por Catuy puede ser una dupla eficaz, pero claro, va a depender de lo que puedan generar para ellos Bárcenas y “El Puma” Rodríguez, sumado al desprendimiento de Ayarza para tener mayor presencia arriba.

¿Cuál sería una alineación inesperada de Christiansen?

Que abriera con Mosquera en la portería, que pusiera a César Blackman por Amir Murillo, no veo razón por la cual Blackman tendría que sentar a Amir Murillo. En cambio, no me asombraría si pone a Roderick Miller por Andrade; Miller también tuvo un muy buen torneo, está jugando muy bien, es zurdo, tiene casi las mismas cualidades que Andrade, pero si me das a elegir, pongo a Andrade.

No me extraña que pueda meter a Yanis, yo no lo metería de entrada. La gente en Panamá es muy emotiva. No veo a Yanis de titular, creo que en la segunda parte puede hacer un mejor trabajo con el desgaste del rival, un jugador velocista como él, encarador, puede desequilibrar más en ese momento.

Hay que tener en cuenta cuando se juega con el Caribe o con árbitros del Caribe, estos permiten “leña”. Yanis no tiene todavía la fortaleza física para aguantar la potencia de esos jugadores; en el torneo local cuando lo golpean regularmente pitan la falta, allá no van a estar pitando falta.

Igual lo del otro volante Víctor Griffith o Adalberto Carrasquilla; no veo a Christiansen metiendo juntos a Godoy, Ayarza y Carrasquilla, eso sería asombroso. Me desilusionaría Chistiansen, el mensaje no es bueno. A no ser que siente a Godoy y meta a Carrasquilla. Es capaz, porque Godoy no ha estado con él, lo ha visto en video. Carrasquilla estuvo en la última gira por Europa.

Calendario de la eliminatoria. Concacaf

Yo no pondría a Ayarza y a Carrasquilla porque tienes que pensar en la pelota quieta cuando toda esa gente se te vaya para arriba a buscar el juego aéreo; en la transición de los despejes de los porteros de ellos.

Si le sumas a los dos volantes de primera línea: Godoy (1.83 m) y Ayarza (1.90), de los seis que van a defender (siete con “Manotas”), tienes 5 jugadores que miden arriba de 1.80 para el juego directo que hacen los caribeños. Ellos elaboran poco y juegan con mucha pelota cruzada y allí tenemos muy buena altura para contrarrestar eso.

¿Deberían jugar los mismos el domingo ante Dominica?

Los dos equipos tienen características bastantes similares. Si tú tienes que repetir la alineación porque el desenvolvimiento fue bueno, hazlo. Nosotros tenemos que pasar la serie, aquí no se trata de que jueguen todos, “que fulanito no ha jugado entonces lo ponemos”, no, porque cuando te despiertes estás en el aeropuerto de Tocumen eliminado.

Si tiene que repetir, no me incomoda porque no es un campeonato el que vamos a jugar, es una serie y puedes quedar fuera, tienes que ir con todo lo que creas como técnico. Pero si el técnico no pone los jugadores que tiene que poner y en los puestos que corresponden, tampoco la cosa es tan fácil... Recordemos que vimos en la última Copa Oro a equipos del Caribe muy buenos, como Curazao. También va a depender del momento y el comportamiento de los jugadores en el terreno.