El exgoleador nacional hace una evaluación de la presente etapa eliminatoria que comienza este fin de semana y apunta: “No me interesa la Copa Oro, si no somos capaces de superar a Anguila, República Dominicana y luego a Guatemala o Curazao”

Víctor René Mendieta nació el 16 de junio de 1961. Anotó 222 goles en 375 partidos entre 1978 y 1997, según el Iffhs. Archivo RM

Víctor René Mendieta Ocampo escribió su pasado de leyenda en la historia del fútbol nacional con un argumento que suele ser inapelable y mantiene 'vivos' los recuerdos: el gol.

Su etapa en la Selección Nacional y su periplo por el fútbol mexicano (1988-1996), durante las décadas de 1980 y 1990, ha dejado una huella permanente. No recuerda el primer balón que tuvo, pero sí al primer equipo: “Fue el Mauricio Deportes, era categoría “mosquito” porque tenía siete u ocho años, y Mauricio era un gran ser humano que les daba la oportunidad de jugar a los niños del barrio. Después de los partidos nos regalaba una paleta o un dulce y éramos inmensamente felices. Allí en Plaza Amador fueron mis inicios”. Lo remarca con entusiasmo porque como placino de sangre está disfrutando “por supuesto”, del título que el Plaza Amador acaba de alcanzar en el Apertura 2021 de la LPF.

Pero el tema que nos ha convocado no es el pasado, sino la actualidad de la Selección Nacional que, a partir de esta semana, entra en el cierre de la fase eliminatoria de la Concacaf que determinará su continuidad o el adiós en la aspiración para continuar en la búsqueda por un cupo para Catar 2022.

¿Cuál es el balance del recorrido de la Selección con los partidos amistosos y los dos encuentros eliminatorios ante Barbados y Dominica?

Estoy bastante preocupado por el manejo que ha tenido la Selección, no a nivel administrativo, sino deportivo, sobre todo cuando a uno le venden que viene un técnico de primer nivel. Yo crecí como futbolista con el concepto de que el primer mundo del fútbol era Europa y que cuando hablamos de ellos tenemos que quitarnos el sombrero porque somos un país tercermundista; nos vienen a enseñar. Y veo que el funcionamiento de la Selección no es el que considero apropiado; empiezo entonces a dudar del primer mundo como tal, como para llenarme los ojos.

Lo que veo en el terreno de juego, sufriendo con equipos que teóricamente son menores, me llama la atención. Al funcionamiento del cuerpo técnico le está costando, más cuando se empecinó en su momento en que los jugadores que tenía nacionalmente de la LPF bastaban para llegar a la siguiente fase de la eliminatoria. Tienen que cambiar las cosas, en esta nueva convocatoria hace un llamado de desesperación para poder arreglar la preocupación que tiene todo panameño en cuanto a la situación que se ha complicado para la siguiente fase.

Este sábado y el martes siguiente se juegan dos partidos que determinarán al líder del grupo D, el cual disputará seguidamente un cupo con Guatemala o Curazao para llegar al octagonal, ¿es un error dar por sentado que el partido decisivo es el del martes contra República Dominicana (156 en el 'ranking' FIFA), apoyado en la fragilidad futbolística de Anguila (209, penúltimo del mismo 'ranking')?

Te digo la verdad, si no tenemos la capacidad de ganarle a Anguila, golearlo, de meterle siete u ocho goles (República Dominicana que en el papel está debajo de nosotros, le ganó 6-0)... con lo que tenemos en este momento, debemos arrollar a Anguila, si no... ¿entonces qué podemos esperar (Panamá está en el puesto 78 de la FIFA)?

Ahora es trascendental el partido con República Dominicana. Imagínate que antes jugábamos con ellos y nos decían que teníamos que golear porque son beisbolistas. Hoy estamos preocupados por Dominicana, porque tienen un proyecto y se han dado cuenta que haciendo bien las cosas pueden hacer crecer el fútbol en su país, pero Panamá todavía con lo que tiene debe de ganarles.

La preocupación se da porque el 8 de junio se llega con un Panamá complicado, no de ahora sino de hace varias semanas, meses atrás, y estamos pagando quizá hasta la soberbia de un cuerpo técnico que pensó que con lo que tenía aquí era suficiente, y ahora se le apretó la situación por los números que están favoreciendo a Dominicana (por los goles a favor y en contra).

¿En las listas de Christiansen ha faltado algún nombre importante?

En esta última convocatoria inicial fueron 40 jugadores, para dejar luego 30; te das cuenta de que todavía hay dudas e incertidumbre por parte de él. A los jugadores locales los conoce porque los está viendo todas las semanas. Los que no ve técnicamente ni futbolísticamente son los que juegan en el extranjero; la necesidad lo hace mirar hacia Europa, llamarlos para que ellos le den la tranquilidad al fútbol panameño. Recurre a la experiencia, al recorrido, a la madurez, al crecimiento y esos son los que van a jugar y, por supuesto, aquí faltan jugadores con liderazgo.

Dos goleadores natos. Mendieta junto a Romario, campeón del mundo con Brasil en la Copa Mundial USA'94, durante un evento de la FIFA. Archivo RM

Te digo la verdad, en el caso de Román Torres es un jugador que todavía con su edad tiene para aportar mucho más a la Selección Nacional. Pero ya no nos quejemos, vamos a apoyar a este grupo de jugadores al que le dieron la confianza y tiene ahora la responsabilidad grandísima de pasarle a Anguila por encima y superar a Dominicana. Los dominicanos han mejorado con su proyecto de jugadores en Europa, pero considero que aún estamos escalones arriba y que podemos resolver el partido a favor nuestro en el Rod Carew.

Los altibajos, ¿son solo el resultado lógico de una transición generacional o también tienen que ver con que no se han hecho bien los oficios después del mundial?

Después de lo que fue la Copa del Mundo y la transición de los Dely Valdés, con los que vinieron después hemos ido hacia abajo; un declive enorme porque se han tenido muchos desbalances en cuanto a la idea, a lo futbolístico. Eso ha creado un signo de interrogación total porque no se ve una Selección como años atrás, sólida a pesar de que tuviera jugadores veteranos, con liderazgo, que jalaba la carreta a pesar de las adversidades. Aunque no hubiese un funcionamiento ideal, se veían las ganas, ese deseo, esa lucha por la camiseta.

Ahora se habla de transición, ¿pero transición de qué? Si todavía hay jugadores que fueron a la Copa del Mundo y están jóvenes como Cumnings, Cooper, Quintero, Godoy, Murillo, Davis, Bárcenas, Gabriel Torres... estoy mencionando una base sólida e importante que tenía que estar desde el inicio del proceso. Ha sido un declive después de haber ido a una Copa del Mundo y no un ascenso.

Se sale de esta eliminatoria y se entra en julio a disputar la Copa Oro, ¿un buen rendimiento en la Copa Oro va a depender de si pasamos esta fase eliminatoria o no va influir desde lo psicológico?

¿Te puedes imaginar una Copa Oro habiendo quedado por fuera de las eliminatorias para Catar 2022? Debe ser una Copa Oro desastrosa, imagínate con quién irían a jugar esa Copa. No sé si se quedaría el mismo Christiansen, de salida se tendría que empezar un proyecto nuevo, un proceso nuevo. Qué proyección, qué interés habría para esos jugadores en la Copa Oro. Aunque obligatoriamente tengamos el derecho a ir, te puedes imaginar que los jugadores que irían serían prácticamente los de la LPF.

La Copa es un buen torneo, pero si el objetivo principal que es la eliminatoria ya no existe, hablando como panameño, no me interesa la Copa Oro si no somos capaces de superar a Anguila, República Dominicana y luego a Guatemala o Curazao. Curazao es un rival de mayor cuidado que Guatemala, viene creciendo con un técnico de primer nivel como Guus Hiddink (por covid, ahora tienen a un asistente de entrenador, a Patrick Kluivert) y ha manifestado que no le teme a Panamá, está viendo el declive.

El próximo 16 de junio cumples años, hay una canción de Violeta Parra que popularizó Mercedes Sosa y cuya letra dice: “Gracias a la vida que me ha dado tanto...”. ¿Podrías decir: gracias al fútbol que me ha dado tanto, o el fútbol te quedó debiendo?

(Risas) Cumplo si Dios quiere. Le doy gracias a Dios porque nací en el barrio de El Chorrillo, no siendo futbolista pero que a través de los años me fue formando el destino; y le doy gracias al Todopoderoso porque a través del fútbol me ha dado todo. El fútbol cambió mi vida, me la hizo ver de otra manera, tener una familia enorme y preciosa, amigos, compañeros, una propiedad personal como el sueño de tener casa propia cuando vienes de un barrio humilde como el mío. El fútbol a mí me lo ha dado todo, soy un agradecido con este deporte.

Con el ex técnico español del Real Madrid y campeón del mundo, Vicente del Bosque, con los chicos de la Academia del Real Madrid en Panamá. Mendieta tiene hoy su propia Academia de Fútbol y la Fundación Remen, en la que trabaja con niños desde la Ciudad de Saber. Archivo RM

El día a día de Mendieta

“No tengo dependencia del Estado o privada, soy independiente. Tengo mi Fundación Remen y mi academia, y estoy en diferentes organizaciones que trabajan con programas de responsabilidad social y actividades deportivas, tanto a nivel nacional como en la capital.

Después de haber regresado a Panamá en 1995, entré en una etapa de planificación personal y me decía: '¿Qué hago para poder empezar en esta nueva vida, porque ya no estoy en el fútbol profesional y a nivel internacional?'.

Después de 2000, cuando terminé aquí de jugar fútbol, me invita la Federación y empiezo en las diferentes categorías. Acompañé a Gary Stempel al primer mundial sub-20 como asistente y luego como técnico clasifico a Panamá al sub-20 de Holanda.

En un momento de ese 2005 hay un espacio. Un día, aquí en la casa, recibo una llamada del Despacho de la Primera Dama, de Vivian de Torrijos, para invitarme a ser parte de la Fundación del Real Madrid en Panamá. La primera dama y su staff me invitan a trabajar como director deportivo, iba a ser el segundo en jefatura y me plantearon todo el panorama. Me quedé con ellos cinco años e hicimos un trabajo fenomenal.

Trabajamos con niños de hogares disfuncionales, entornos difíciles; me llamó la atención que a los niños les daban comida, los iban a buscar en bus, tenían clases de cómputo, un psicólogo, era un proyecto macro y me encantó. Luego me llaman de la Ciudad del Saber y me proponen un proyecto parecido y desde entonces estoy trabajando con ellos como independiente, hago lo mismo que hacía en la Fundación del Real Madrid, con la diferencia de que ahora soy el jefe, tengo ya más de 10 años de estar allí y me siento muy bien con este proyecto”.