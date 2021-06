Dos Copas, dos ritmos

El próximo 10 de julio se definirá el título de la Copa América y el 11 de julio la final de la Eurocopa. @UEFA

La Eurocopa, el campeonato europeo de naciones soñado por el dirigente francés Henry Delauney (que se inició en 1958), y la Copa América, el torneo entre selecciones más longevo del fútbol (1910), desde el pasado viernes y domingo han soltado sus amarras en la búsqueda de llegar a buen puerto: el próximo 11 de julio, al emblemático Wembley Stadium de Londres para la final de la Eurocopa, y al mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, el 10 de julio, para definir el título de la Copa América.

Los dos eventos que se han podido seguir a través de la televisión, han permitido percibir las distancias entre uno y otro. La Eurocopa ha mostrado su músculo organizativo, económico y deportivo en su nuevo formato de Copa itinerante, sin una sede fija en su fase de grupos, la cual irá reduciendo la cantidad de ciudades a partir de octavos para quedarse, en la semifinal y final, solo en Londres.

Estadios con presencia de aficionados según la cantidad permitida, reflejo sin duda de la enorme capacidad del continente europeo para lidiar con la pandemia, a diferencia de las precariedades en Sudamérica; seis grupos de cuatro selecciones para un total de 24 participantes en esta última etapa y un nivel competitivo desde el arranque con emotivos duelos, sorpresas significativas de resultados inesperados y nuevas figuras en el panorama internacional por sus destacadas actuaciones en los partidos jugados.

La Copa América, con el limitante geográfico de la Conmebol de solo 10 países miembros, en un continente que es mucho más amplio, la renuncia de sus sedes alternas programadas inicialmente entre Colombia y Argentina, un manejo de la pandemia ineficiente y un país que la ha acogido de emergencia (Brasil) para realizarla a como dé lugar (su aplazamiento un año chocaría con el mundial Catar 2022), con selecciones en su mayoría poco renovadas con jugadores en el cierre de sus carreras, etc., ha mostrado su fragilidad como evento. Pero no por ello carece de interés, pues en la fase de los cuartos de final hasta su culminación se espera que se den los tradicionales desafíos sudamericanos entre argentinos, brasileños, uruguayos, etc. que deberían dar otra 'temperatura futbolística' al certamen.

Eurocopa acelera el paso

Con el cierre de la segunda jornada el próximo sábado, que incluye Hungría frente a Francia, España ante Polonia, y sobre todo el esperado Portugal ante Alemania, en Múnich, en la Eurocopa se empiezan a vislumbrar sus clasificados y a otros los deja en la incertidumbre de afrontar la tercera jornada al límite de las posibilidades.

Aunque el campeonato es generoso en la clasificación, seguramente los organizadores previendo los apuros que pudiesen atravesar algunas potencias, ampliaron el espectro al reglamentar que clasifican los dos primeros equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Con ello es generosa en especial con grupos como el F, denominado de la muerte, en el que están Francia, Alemania, Portugal y Hungría.

Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia. @equipodefrance

De los encuentros programado para hoy miércoles, despierta particular interés el Italia vs. Suiza que se disputa (2:00 p.m.) en el estadio Olímpico de Roma. Especialmente para ver la presentación de la Selección de Italia, referente mundial del fútbol, que después de su amarga ausencia en Rusia 2018, dejó unas enormes y positivas sensaciones en su triunfo 3-0 ante Turquía, en la inauguración de la Eurocopa.

No fue solo el amplio resultado y clara victoria que consiguió, sino igualmente el fútbol vistoso y técnico que exhibió diferente al aguerrido estilo que en otras épocas lo caracterizó. Guiada esta vez por la sabia mano del entrenador Roberto Mancini, quien asumió el cargo en mayo de 2018 en plena depresión de los Azurra, mostrará esta tarde cuán cercano están de mantener el estilo o si fue solo inspiración de “una tarde de verano”.

Copa América, un jueves atrayente

Este jueves se cumplirá la tercera fecha del torneo después de dos días de descanso. Perú debuta ante Brasil (7:00 p.m.) en otra ocasión propicia para que el equipo dirigido por el técnico de la selección peruana Ricardo Gareca demuestre que sigue en camino de recuperarse, después de levantar un poco de vuelo ante Ecuador, venciéndolo en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022. A Perú le ha costado recuperar las virtudes futbolísticas que lo llevaron a clasificar a Rusia 2018 y está en los últimos puestos de la eliminatoria.

Un encuentro de dos rivales con probadas calidades técnicas, pero de alta dificultad para el conjunto incaico pues Brasil no solo comenzó la Copa superando sin dificultades a Venezuela 3-0, sino que es la selección más sólida del sur del continente. Ha ganado los seis partidos eliminatorios para Catar 2022 con un puntaje ideal de 18 puntos, de 18, y es el campeón defensor de la Copa América.

Antes de este encuentro se medirán Colombia y Venezuela (4:00 p.m.). En las apuestas aparece como favorito Colombia empujado por su victoria 1-0 ante Ecuador, un atributo “especulativo” del que deben cuidarse, pues históricamente la selección vinotinto no ha sido un “trago dulce de beber” y le ha infligido amargos desencantos a los cafeteros.

Brasil es el actual campeón de la Copa América. Neymar aspira a coronarse por primera vez en este certamen. @CONMEBOL

Venezuela ha tenido en la última década una participación notoria en las categorías menores siendo subcampeón del mundial sub-20 Corea del Sur 2017; como también protagonismo con su Selección Femenina de Fútbol. En el fútbol de selecciones mayores le ha faltado redondear su buen momento, pero ha estado cercano a dar el último paso. El contexto sociopolítico actual del país tampoco le ha favorecido.

Eurocopa y Copa América, el fútbol esta nuevamente en la agenda del día.

Mientras tanto, a Panamá le espera la Copa de Oro a partir del 13 de julio, cuando enfrentará a Catar en el certamen que se disputará en Estados Unidos. Una nueva competencia, ¿una nueva ilusión?

Las enseñanzas del éxito y el fracaso, según Deschamps

El diario parisino 'Le Figaro' le realizó una entrevista muy peculiar a Didier Deschamps, entrenador de la selección gala campeona del mundo y favorita en los sondeos para obtener el título de la Eurocopa, antes del inicio del torneo, pues a diferencia de someterlo a un interrogatorio a través de un periodista versado en el fútbol, convocó a 30 personalidades de la vida política, social y cultural de Francia para que le formularan una inquietud.

Compartimos tres interrogantes relevantes, así como sus respectivas respuestas, de la entrevista que acogió el técnico de 52 años, según el periódico, con cortesía y resaltando la originalidad al apuntar con humor: “No tengo ninguna duda de que tienen mejores preguntas que los periodistas”.

Una de las preguntas la formuló Emmanuel Macron, presidente de Francia: ¿Cuál crees que sería la final ideal de esta Eurocopa?

Deschamps: “No importa quién esté frente a nosotros, sería genial si estuviéramos presentes en ese nivel. Evidentemente tenemos la ambición, el afán de ganar la Eurocopa, con la incertidumbre del deporte y la dificultad que nos espera desde el inicio de la competición porque nos encontramos en un grupo formado por el vigente campeón de Europa (Portugal), Alemania, campeona del mundo en 2014, sin olvidar a Hungría. Sería un gran honor volver a verlo, señor presidente, en Londres, y nos traería buenos recuerdos de Moscú en 2018”.

Cristiano Ronaldo con Portugal defienden el título alcanzado en Francia 2016. @UEFAcon_es

Otro de los invitados fue Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, sobre la elección de jugadores: En Cannes, vemos 1,000 buenas películas para seleccionar 60. ¿Cuántos partidos ves al año?

Deschamps: “Cada fin de semana, con Guy (Stéphan, su asistente) cada uno mira una docena de partidos. A esto le sumas los partidos de la Copa de Europa durante la semana, sabiendo que tenemos una cincuentena de jugadores en una lista, lo que no nos impide mirar a otros. Vemos alrededor de 20 juegos a la semana, no estamos lejos de los 1,000 al año. Thierry estará de acuerdo conmigo, elegir es eliminar y ese es el lado más desagradable del trabajo, porque hacemos que la gente se sienta decepcionada e infeliz.

El distinguido presentador de televisión Nikos Aliagas le preguntó, ¿cuál es la mejor escuela, éxito o fracaso?, ¿cuándo aprendemos más?

Deschamps: “La mejor escuela es el éxito, seguir ganado, permanecer en lo alto, pero estoy convencido de que aprendemos más en la derrota. No tenemos que experimentar fracasos para construirnos a nosotros mismos, pero nos construimos mucho más a través de ellos. ¿Por qué? Porque hay un cuestionamiento. Es en las mayores victorias donde hacemos las más grandes tonterías. Porque tenemos la sensación de superpotencia, de estar por encima de todo, recordamos menos el porqué y el cómo logramos ganar, y pensamos que así seguirá. Afortunadamente, el alto nivel nos llama al orden”.