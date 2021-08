Asensio, revulsivo ¿de oro?

La no presencia en el once titular del jugador del Real Madrid fue la gran novedad de Luis de la Fuente, aunque no sorpresa

Los goles lo curan todo, y el nombre de Marco Asensio resuena en la prensa y afición por su tanto en el minuto 115 ante Japón para meter a España en la final de los Juegos Olímpicos y asegurar, al menos, la medalla de plata. Olvida así las dudas en un torneo en el que no terminaba de arrancar y en el que fue suplente en semifinales, aunque ha podido convertirse en un revulsivo de oro.

La no presencia en el once titular del jugador del Real Madrid fue la gran novedad de Luis de la Fuente, aunque no sorpresa. Además de porque el día anterior ya tenía la idea clara el seleccionador y practicó con ella, porque había demostrado durante el torneo olímpico que no le tiembla el pulso.

Luis conoce a Asensio desde 2014 cuando contó con él para la selección española sub-19. Y tenía plena confianza en que estos Juegos Olímpicos, ocupando una de las tres plazas de mayores, iban a llevar su firma; y aunque no han ido, hasta semifinales, tan bien como ambos esperaban, ha sido determinante en el momento clave. El técnico riojano sabe cómo motivarle.

Ya lo hizo en su anterior suplencia en el torneo. Tras empatar contra Egipto en el debut, el extremo fue suplente, pero salió a falta de 23 minutos para el final y dio la asistencia del gol a Mikel Oyarzabal con un buen centro, pero sobre todo se ganó la titularidad por su actitud. Algo que, curiosamente, le puso en el foco en los cuartos de final.

Fue sustituido en el minuto 66 frente a Costa de Marfil con 1-1 en el marcador. Lejos de darse prisa, se recorrió todo el campo lentamente como muestra de enfado por el cambio y al llegar al banquillo tiró la sudadera con violencia. Situación que explicó el propio Asensio al ser preguntado por EFE en la rueda de prensa previa a Japón.

“En ese momento me encontraba bien, sentía desde dentro la victoria y que el gol nuestro iba a llegar. Pero el míster toma la decisión de cambiarme y tocaba animar desde fuera del equipo”, dijo a la vez que aseguró que lo más importante es el equipo.

Y llegaron las semifinales y se confirmó su suplencia. Salió al terreno de juego en el m.84, siendo el cuarto cambio cuando el partido apuntaba a la prórroga, en la que el balear no dejó gran imagen hasta ese m.115 que cambió el devenir de España en el torneo.

Y el suyo. Hasta las semifinales, solo el brasileño Claudinho (11) y el hondureño José Reyes (nueve), habían intentado más remates sin poder anotar en los Juegos Olímpicos. Asensio logró dejar este registro negativo en ocho.

Esclavos del gol, el resto se olvida, pero hasta entonces no había mostrado su mejor cara, sobre todo porque le faltó convicción para encarar a su par, siempre dándose la vuelta en vez de ser incisivo; junto a su gran disparo que, por suerte para España, demostró mantener, son las características que le hicieron asentarse en la élite antes de la grave lesión de rodilla que sufrió en la pretemporada de 2019.

Desde entonces no ha podido alcanzar la regularidad a la exigencia que siempre acompaña a su nombre, pero quizá haya encontrado su rol para seguir buscándola. Al fin y al cabo, son 25 años y toda una carrera por delante.

Cuatro goles y una asistencia suma Asensio saliendo desde el banquillo esta temporada (un tanto y un pase de gol en Tokyo2020). Su bagaje total en la presente campaña es de siete goles y dos asistencias.

Además, fue el que más dianas anotó como suplente en el tiempo de Zinedine Zidane a los mandos del Real Madrid (ocho, según datos de Opta). “Nos entendíamos con la mirada”, comentó el propio Asensio en una entrevista con EFE antes de empezar los Juegos Olímpicos.

Una competición en la que ha dejado mejores sensaciones en los dos partidos que fue suplente y en la que ahora afronta una final frente a Brasil el próximo sábado (13:30 horas CEST) volviendo a poner en dificultades a Luis de la Fuente a la hora de hacer la alineación.