El árbitro panameño Gumercindo Batista estará en el Mundial de Fútbol Playa

El panameño Gumercindo Batista fue seleccionado como uno de los 24 árbitros que viajarán a la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Rusia 2021, tras la designación que hiciera la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

“Es muy gratificante poder ser uno de los participantes de nuestra confederación”, dijo Batista, quien será uno de tres árbitros que estarán representando al área de Concacaf en la Copa Mundial en Rusia.

Con 10 años de experiencia en la modalidad de fútbol playa, Batista reconoció que “jamás” pensó que estaría a la puerta de representar a Panamá por tercera ocasión en un Mundial de la FIFA.

El árbitro panameño tiene programado viajar hoy rumbo a Moscú para proceder con los últimos detalles previo al inicio de la competición.

Sobre la preparación para Rusia, Batista explicó que ya superó las pruebas físicas que exigen los organizadores antes de viajar y que tomó los cursos virtuales que manda la FIFA para llegar preparado de la mejor manera a la capital rusa.

Una vez en Moscú tendrá que realizar más pruebas físicas previo al inicio del Mundial, que está programado a jugarse del 19 de agosto al 29 de agosto en el Complejo Olímpico Luzhnikí.

Batista viene de pitar en su quinto Premundial de Fútbol Playa de la Concacaf el pasado mes de mayo, en un torneo que se realizó en Costa Rica, y que terminó con la clasificación de Estados Unidos y El Salvador como representantes del área.

En cuanto a su futuro en la disciplina de fútbol playa, no escondió el hecho que a su edad podría tratarse de su último Mundial como árbitro.

“Lo he pensado y lo he conversado bastante. Ya después de un tercer Mundial, las pruebas físicas son cada vez más exigentes y este puede ser el mejor momento para decir hasta aquí llegué. Puede ser que me esté adelantando, pero creo que es lo más coherente”, confesó.

Aquí la lista de 24 árbitros que estarán pitando en el Mundial de Fútbol Playa Rusia 2021: