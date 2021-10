Hernán Darío Gómez,entrenador 'bombero' de Honduras, 'enemigo íntimo' de Panamá

Honduras consiguió con técnicos colombianos las últimas clasificaciones mundialistas. Para Sudáfrica 2010 con Reynaldo Rueda y a Brasil 2014 bajo la dirección de Luis Fernando Suárez; apuesta al 'Bolillo' para Catar 2022. Fenafuth

La llegada de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez a la dirección de la Selección de Honduras ha sido una apuesta sagaz de Jorge Salomón, presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth). Queda por ver si ha sido acertada; los resultados lo dirán.

Todo parecía indicar que a esta altura de las eliminatorias los hondureños estarían arriba entreverados en los cuatro primeros lugares, no en el último escaño de la tabla de posiciones, sin un triunfo después de seis fechas y siendo la primera selección en despedir a su entrenador en plena competición; pero esa es la realidad.

Comenzaron con aplausos para el técnico uruguayo Fabián Coito al arrancar con dos sendos y valiosos empates de visitante, 1-1 contra Canadá en Toronto en un encuentro muy igualado, 0-0 con El Salvador en el Cuscatlán, con las implicaciones y la tensión que genera históricamente este duelo regional, y se cayó sorpresivamente en la tercera fecha.

Jugando en casa, en donde se esperaba se harían fuertes y difíciles de superar, terminan perdiendo ante Estados Unidos por 4-1, luego de un meritorio primer tiempo en el que se fueron a los camerinos ganando 1-0. Esos fatídicos 45 minutos finales ante los estadounidenses en los que recibieron cuatro goles, los hicieron entrar en “modo de desconcierto”; posteriormente empatan 0-0 con Costa Rica en San Pedro Sula y se desprenden hacia el fondo cayendo 3-0 con México en el Azteca.

Condujo a la Selección de Panamá a la élite de los países que han clasificado a una Copa del Mundo. Ahora fungirá no como su mentor, sino como un duro estratega para disputarle el cupo mundialista. @Fepafut

Sin dar signos de recuperación, en su último juego ante Jamaica, en casa pierden 2-0 y el pánico se instala en su ambiente futbolero; una presión que obliga a la dirigencia a actuar con celeridad ante la cercanía de las próximas dos fechas: en 22 días ante Panamá y cuatro días después frente a Costa Rica.

Tres ases

La desesperada búsqueda a contrarreloj para reemplazar al entrenador los llevó a inclinarse por el 'Bolillo', cuyo perfil se acercó al del incondicional “entrenador bombero”, para buscar aplacar las llamas antes de que las aspiraciones hondureñas de llegar a un nuevo Mundial, sean solo cenizas.

Hernán Darío Gómez figuraba como tercera opción en la baraja que tenía inicialmente en la mano la Fenafuth. Los mejores posicionados eran el argentino Pedro Troglio y el colombiano Jorge Luis Pinto, para una segunda etapa con el combinado catracho.

Troglio como jugador fue subcampeón del mundo con Argentina en Italia 90 y tuvo una larga trayectoria en clubes de Argentina, Japón e Italia. Presentaba un currículo como entrenador dirigiendo en Argentina, Paraguay, Perú y, sobre todo, aportaba su conocimiento del jugador y del fútbol hondureño en cuya Liga dirige actualmente al Olimpia, club con el que se ha coronado tres veces campeón.

“Uno de los partidos que más me gustó de Honduras fue en la Copa Oro ante Panamá que ganó 3-2 y muestra su potencial”. Sobre este ejemplo, el 'Bolillo' quiere concebir la estrategia hondureña. @Fepafut

A Jorge Luis Pinto lo avalaba el haber llevado a Honduras hasta el repechaje para Rusia 2018, a pesar del sinsabor final dejado por la eliminación; la obtención de la Copa Centroamericana Uncaf 2017 y el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Internacionalmente, Pinto goza de un enorme reconocimiento por haber conducido a Costa Rica en Brasil 2014, alcanzando los cuartos de final y despidiéndose de la competición invictos.

El descarte de Troglio se dio porque exigía un contrato y un proceso a largo plazo el cual debía contemplar que, incluso no clasificando para Catar 2022, se prolongaría hasta las eliminatorias para el mundial Canadá/Estados Unidos/México 2026. Sumado al elemento adverso que su identificación con el club Olimpia podría dividir a la afición del país por la fuerte rivalidad que tienen con las fanaticadas del Motagua, Marathón y Real España.

Pinto decidió no aceptar su nominación. Su fuerte carácter y su alta exigencia de trabajo gustaba a algunos dirigentes, aunque por estas mismas “cualidades” encontraba reticencias debido a que durante su gestión anterior algunos jugadores renunciaron públicamente a ser convocados, provocando también una fuerte controversia con periodistas y medios de comunicación. Estaba instalado en el ambiente aquel adagio que dice “las segundas partes no son buenas”.

Las rayas del tigre

'Bolillo' se puso a tiro al aceptar la propuesta “ideal y económicamente viable” para Fenafuth: un contrato a partir de hoy y que se extiende hasta el 30 de marzo de 2022, la última fecha de la eliminatoria de la Concacaf (cinco meses y doce días). Prorrogable bajo nuevas condiciones, según los resultados.

Hernán Darío Gómez,entrenador 'bombero' de Honduras, 'enemigo íntimo' de Panamá

Aparte de su extensa hoja de vida como entrenador que incluye los picos sobresalientes de tres clasificaciones directas a mundiales con Colombia para Francia 98, Ecuador para Corea-Japón 2002 y Panamá a Rusia 2018; además de dos clasificaciones como asistente técnico de Colombia, una para Italia 90 y la otra hacia USA 94, a Jorge Salomón le endulzó especialmente el oído el hecho de que si había un entrenador que conocía al detalle la radiografía completa de Panamá era el 'Bolillo'.

La selección canalera es un rival directo y el próximo contrincante el 12 de noviembre, en un juego clave pues una victoria sirve de trampolín para reactivar las perspectivas de clasificación hondureña, provoca un envión psicológico catracho, detiene a Panamá haciéndola caer en un bache, y los enfoca para ir a Costa Rica cuatro días después (16 de noviembre), al territorio de Luis Fernando Suárez.

Un entrenador al que 'Bolillo' ayudó a surgir y del cual conoce cómo le gusta plantear los partidos y el tipo de jugador que elige para ello. Argumentos nada despreciables para una hoja de ruta con posibilidades de retomar el curso perdido.

El margen de maniobra es muy estrecho para Gómez, 22 días para concebir y preparar a Honduras. Viejo zorro, anclado en su vasta experiencia, ha dirigido un discurso de motivación valorando la calidad de los jugadores hondureños y cuestionando el atípico último lugar por no corresponder a su nivel, dos apuntes puntuales que han calado bien en el entorno de la selección y la afición.

Hábil, persistente, conocedor de la letra menuda en el manejo de la relación con sus jugadores, al acecho para encontrar fortalezas o debilidades a la hora de atacar o defender, se espera que no dé vueltas pretendiendo armar un equipo nuevo de Honduras.

Entrenador pragmático que seguramente, al igual como lo hizo al retomar en Panamá el trabajo dejado por Julio Dely Valdés en su proceso, hará incorporaciones puntuales, pero mantendrá la estructura sin menospreciar lo realizado por Fabián Coito, ni va a desechar la incorporación de un jugador por más veterano que sea si ve en él un aporte particular para un partido determinado.

Si baja sus revoluciones confrontativas con la prensa y los medios de comunicación, que lo lleva en ocasiones a entrar a la “pelea en el barro”, alcanzando a veces la chabacanería, podría crear un nuevo ambiente respirable para su selección en medio de las actuales tensiones por los malos resultados.

El efecto bumerán

Visto hoy con los antecedentes encima del escritorio, para la Selección de Panamá la designación de 'Bolillo' no es una buena noticia, no porque se esperara que otro nombre elegido sería “más dulce” en los enfrentamientos, sino porque su conocimiento al detalle de cómo juegan, sienten el fútbol, se disgustan, están rodeados, etc. los jugadores panameños, le permite estructurar un plan de juego más preciso en su contra de lo que haría otro técnico sin esa información.

El entrenador que desarrolló exitosamente su plan estratégico desde el 15 de febrero de 2014 hasta el 10 de octubre de 2017, para llevar a Panamá a su primer Mundial, no escondió en sus declaraciones el plus que tiene: “Son muy parecidos los hondureños y panameños. El fútbol de Honduras está unos pasos arriba del de Panamá, con mucho respeto. Ahora Panamá se ha vuelto fuerte en su selección y tiene una base de 13 futbolistas que trabajé, que jugaron eliminatorias y Copa Oro, y ha emparejado mucho con Costa Rica y Honduras”.

No se debe entrar en el extremo de darle a esa circunstancia un valor superior que llegue a confundir a jugadores y cuerpo técnico, pero tampoco se debe dejar a un lado porque esta circunstancia puede ser un vector que incline el partido a su favor si se pierde la capacidad de sorpresa.

El entrenador argentino César Luis Menotti argumenta: “El fútbol tiene tres bases fundamentales: tiempos, espacios y engaños. Usar bien los espacios, manejar bien los tiempos y engañar al adversario, ya sea individual o colectivamente”.

Otra vertiente a tener en cuenta es que Gómez si bien fundamenta su planteamiento táctico en el 4-4-2 y el buen trato del balón, sabe cambiar y no suele ser de los que “mueren con la suya”. Apela, cuando las circunstancias lo requieren, a fortalecer la respuesta defensiva típica del fútbol sudamericano cuyo mayor representante es Diego Pablo Simeone, teniendo en cuenta que al final una clasificación se define por puntos, por goles anotados, pero también en caso de una igualdad por el número de goles que permitiste en tu arco. Algo que Panamá pareció olvidar ante Canadá.

El 'Bolillo' artífice de la clasificación de Panamá a su primer mundial ha pasado a un segundo plano, ahora en este tramo de la eliminatoria es un peligroso “enemigo íntimo” y así debe verse. Como buen profesional, Gómez buscará derribar a Panamá del peldaño en el que se encuentra y Panamá debería demostrarse que ha dado un paso más allá de su legado.