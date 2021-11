Panamá entrena en Honduras tras remontada histórica

Once jugadores que no vieron acción entrenaron este sábado en la mañana motivados por la remontada y prepararse para el partido contra El Salvador

Este sábado, once integrantes de la selección de fútbol masculina de Panamá que no jugaron en el partido contra Honduras ayer, viernes, salieron a la cancha a practicar para prepararse de cara al partido contra El Salvador, el martes, 16 de noviembre, en el estadio Rommel Fernández.

Se trata de once jugadores que motivados por la remontada y la victoria 3-2 contra Honduras practicaron en el cuadro de la sede del club Real España; mientras que los titulares del equipo dirigido por el hispano-danés, Thomas Christiansen, se recuperaban en el hotel de concentración.

Se conoció que la selección arribará a Panamá a las 4:50 p.m. para seguir preparándose para la octava fecha de las eliminatorias.

"Con los tres puntos estoy súper feliz, ya antes del partido con un empate me daba por contento por como iba el partido y luego remontar no me lo esperaba, pero tener fe y logró", dijo Christiansen, quien esperaba la remontada contra Honduras y espera otra con El Salvador.

En su visita a San Pedro Sula, Panamá superó a Honduras 3-2 y busca seguir avanzando en la tabla de clasificación en las eliminatorias de la Concacaf de camino al Mundial de Catar 2022.