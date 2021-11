Luis Enrique: "Podemos decir que la selección ahora ilusiona"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, reconoció que se había quitado de la espalda "una mochila de 100 kilos" por haber logrado la clasificación para el Mundial de Catar del año que viene y celebró ver que "ahora la selección ilusiona".

"Me he quitado una mochila de 100 kilos. Tenía más presión que en la EURO, que en la Liga de Naciones y que en la 'Final a Cuatro' porque se suponía que teníamos que conseguirlo por obligación y el fútbol actual no sabe de obligaciones sino de realidades", subrayó Luis Enrique en rueda de prensa tras el encuentro.

El asturiano apuntó que de haber perdido estaría "buscando el lado positivo", pero que sentía "un gran alivio" por haberse clasificado de manera directa. "Además lo hemos merecido porque creo que hemos sido el mejor equipo del grupo", remarcó.

"Sinceramente, nunca me he quejado de nada porque soy un privilegiado. Hemos pasado por situaciones en las que no hemos recibido apoyo, pero no me he quejado. Podemos decir ahora que la selección ilusiona, pero esto depende de los resultados que son los que te dan o te quitan", aseguró el asturiano sobre las críticas recibidas en algunos momentos.

En este sentido, dejó claro que sabe que "si un entrenador no gana genera crítica y polémica". "Este circo maravilloso es así y no pretendo cambiarlo", añadió, feliz de que ahora el público esté volcado con la selección como se pudo ver en La Cartuja. "Eso es un motivo de alegría porque significa que lo que hacemos le gusta a la gente y que entienden que algunas decisiones que puedan parecer polémicas, no la buscan sino que se toman para formar un grupo y un equipo", indicó.

Por ello, el de Gijón confesó que de lo "más orgulloso" estaba era de sus "jugadores". "De los 25 de esta convocatoria, del resto que ha participado y de los que quedan por aparecer. Ellos le han dado la vuelta a la situación", comentó. "El día que se pongan todos bien a lo mejor me da un infarto para hacer la lista, pero lo prefiero. Evidentemente hay un grupo de 40 jugadores y seguro que alguno más se podrá añadir", agregó el preparador del combinado nacional sobre las bajas con las que ha afrontado esta última 'ventana'.

"Hemos cerrado un ciclo que empezó en el primer partido en La Cartuja en la EURO ante Suecia. Aquellas circunstancias que rodeaban a la selección era diferentes a las de ahora y eso se lo han ganado los jugadores con su rendimiento. Ves esa comunión con el público y además de sentirse queridos, hace que los jugadores derrochen confianza y sean más ambiciosos", subrayó el seleccionador.

Este tuvo palabras de elogio para Gavi, que jugaba en 'casa'. "Cuando un entrenado decide traer a alguien de 17 años es porque le conoce en profundidad, pero sorprende porque pensaba en si estaría a su nivel porque no sé si había jugado con 50.000 personas aclamándole. Pues ya habéis visto el partido que se ha 'cascado' el chavalín", manifestó Luis Enrique, con "mucha alegría" también por Álvaro Morata y porque pusiese "el broche perfecto a esta fase de clasificación".

"El proyecto continúa. Me comprometí con la RFEF para la EURO y el Mundial, y ese es el objetivo. No es importante tener firmado un contrato, el compromiso es evidente y si estamos a gusto y hacemos un Mundial estando con las mejores, el futuro dirá, pero no me preocupa, me preocupa el presente y esta clasificación que ha costado", zanjó sobre su continuidad tras Catar.

Finalmente, se refirió al hecho de que, por sus fechas de celebración a final de 2022, tendrá que preparar el Mundial con partidos amistosos repartidos en tres ventanas. "Si de algo se ha caracterizado esta selección es que no hay partidos amistosos. Aquí se viene a competir, a hacer buen fútbol y a sacar resultados", sentenció.