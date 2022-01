Marco Asensio causa baja en la final

Todo apunta a que el brasileño Rodrygo Goes será el elegido para ocupar la posición del español

Marco Asensio no podrá disputar la final de la Supercopa de España ante el Athletic Club en Riad, por una lesión muscular sufrida en el clásico de semifinales de la que no se ha recuperado a tiempo.

Carlo Ancelotti tenía esperanzas hasta el último entrenamiento de poder contar con Marco Asensio, que se había asentado en el once titular en los últimos partidos, pero el mallorquín no pudo probarse al no haber mejorado de su problema muscular.

El Real Madrid no ha emitido un parte médico, pero fuentes del club confirman a Efe la baja de Asensio, que acabó con problemas el encuentro de semifinales ante el Barcelona y desde entonces ha estado en manos de los fisioterapéutas con el objetivo de recuperarse para la final.

La baja de Asensio trastoca los planes de Carlo Ancelotti en el tridente ofensivo. Todo apunta a que el brasileño Rodrygo Goes será el elegido para ocupar la plaza, con más opciones que el belga Eden Hazard o el uruguayo Fede Valverde si quiere aumentar presencia en el centro del campo con el autor del tanto del triunfo en la prórroga del clásico.