Panamá enfrentará a Francia, Argentina y Arabia Saudita en torneo de fútbol francés

La selección de fútbol sub-23 de Panamá anunció este miércoles, luego de algunos meses de recibir la invitación para participar en el Torneo Maurice Revello (antes llamado Torneo Esperanzas de Toulon), que compartirá el grupo A del torneo francés con Argentina, Arabia Saudita y Francia, este último el máximo ganador del campeonato.

Según el el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias, citado por Fútbol Centroamérica, la oncena panameña ya conoce a sus rivales del torneo.

Son un total de cuatro grupos divididos en A, B y C, entre los cuales también participarán los latinoamericanos México y Venezuela en el B y Colombia en el grupo C.

La versión 2022 del torneo, que se desarrolla desde 1967 en la ciudad de Toulon, empezará del 29 de mayo al 12 de junio próximo.

La semifinal se jugará el 9 de junio y la final el 12 de junio.

Calendario de Panamá

La selección panameña se medirá a Francia el domingo 29 de mayo a las 10:30 am. Luego con Argentina el 1 de junio el 7:00 am, y con Arabia Saudita el 4 de junio a las 7:00 am.

Al torneo asisten los cazatalentos que buscan las promesas de fútbol mundial.

Grupos del torneo

Grupo A

Arabia Saudita

Argentina

Francia

Panamá

Grupo B

Ghana

Indonesia

México

Venezuela

Grupo C

Argelia

Colombia

Comoras

Japón

La selección sub-20 de Panamá participa actualmente en la Dallas Cup. Debido a lo anterior, el encargado de la sub-23, David Dóniga, podría seleccionar a algunos de los elementos del onceno dirigido por Ángel Sánchez.