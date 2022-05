Ancelotti pasa página con Mbappé

Nada, ningún jugador por grande que sea, distraerá al Real Madrid de su objetivo de conquistar su decimocuarta Copa de Europa ante el Liverpool el sábado en París. Así lo demostró Carlo Ancelotti, ignorando el nombre de Kylian Mbappé y sin entrar a valorar la decisión del delantero francés de renovar finalmente por el PSG.

"Está bastante claro para nosotros, tenemos que pensar en lo que tenemos que pensar. Nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla o de otro club. Tenemos respeto a sus decisiones y a los clubs, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ahora está bastante claro que lo que tenemos que pensar es en preparar bien la final", aseguró la primera vez que fue preguntado por la decisión de Mbappé.

Para cortar el tema y que no cambiase el foco de su comparecencia ante los medios, el técnico italiano fue tajante cuando volvió a salir el nombre de Mbappé a la palestra.

"Entiendo perfectamente y respeto tu trabajo", dijo al periodista que preguntó si Mbappé se había reído del Real Madrid. "Pero no he hablado nunca de un jugador que no es del Real Madrid y ni nunca hablaré de jugadores que no están en el Real Madrid", añadió.

Reflexionando sobre el alto precio que marca el mercado para el fichaje de un jugador diferencial, Ancelotti dejó claro que sin ese perfil de estrellas, también se puede alcanzar el éxito.

"Lo del mercado, si quieres a un jugador con más calidad que otro tienes que pa.