Xavi: "El Barça es un imán para los futbolistas"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este martes que el club azulgrana es "un imán para los futbolistas" por su "grandeza mundial e histórica", que hace que a los jugadores les haga "ilusión jugar en el Barça", al mismo tiempo que insistió en que los descartes de la gira estadounidense tiene "imposible" jugar esta temporada.

"No comparo proyectos, les intento convencer de que seremos competitivos, con un proyecto claro en el que van a disfrutar. Me implico porque doy el cien por cien, sino me quedaría en casa. Intento hacerles sentir importantes, al final el Barça ayuda. El Barça es un imán para los futbolistas", afirmó Xavi sobre su papel a la hora de acometer un fichaje en la rueda de prensa previa al encuentro amistoso ante la Juventus de esta madrugada (2.30 horas) en Dallas.

Hasta el momento, el Barça ha acometido un total de cinco fichajes -Lewandowski, Kessié, Christensen, Raphinha y Torre-, y para Xavi la clave de sus llegadas es que ven en el conjunto azulgrana un "proyecto ilusionante". "Habla de la grandeza del club a nivel mundial e histórico. A la gente le hace ilusión jugar en el Barça y hay que aprovechar eso, tenemos ilusión por ganar títulos y volver a la cima", manifestó el técnico.

Así, resaltó por encima del resto la llegada del delantero polaco, un jugador que ha hecho "crecer muchísimo" el nivel de la plantilla. "Lewandowski es una estrella, nos ayudará mucho. Su adaptación y profesionalidad es buena. Que jugadores de la talla de Lewandowski quieran jugar en el Barcelona es un éxito histórico del club", aseguró.

Sin embargo, no quiso entrar a valorar la posible incorporación del defensa francés Jules Koundé, ahora en las filas del Sevilla. "No puedo avanzar nada, el club está trabajando para seguir reforzando la plantilla y aumentar la competencia. Cuando sea oficial ya lo diremos", expresó.

No obstante, Xavi sí tiene claro que deben buscar una "solución" para los futbolistas que no han viajado a la gira por Estados Unidos, porque será "imposible" que jueguen en el Barça. "Nunca serán apartados, son futbolistas del primer equipo. Se buscará una solución, fui muy claro con ellos, desde mayo. Aquí va a ser imposible que jueguen, saben perfectamente la situación, aunque tenemos tiempo. Deben buscarse un equipo y una solución para jugar", recalcó el técnico sobre la situación de Riqui Puig, Neto, Mingueza, Umtiti y Braithwite.

El que sí entra en los planes del de Terrassa es Pablo Torre, futbolista que llegó este verano procedente del Racing de Santander y que estará en "dinámica del primer equipo". "Es un talento, juega rápido y fácil, se asocia muy bien, tiene gol, llegada, visión. Cuando no deba participar con el primer equipo, lo hará con el filial, está en edad de jugar. Nos está sorprendiendo a todos, es muy inteligente y tiene mucho talento", elogió al joven centrocampista.

"Estamos entrenando muy bien, con ganas, decisión, la competencia nos viene bien, todos están dando lo mejor de sí. Veo mucha intensidad en los entrenamientos, eso es innegociable", opinó sobre lo que va de pretemporada, después de confirmar que Ferrán Torres no estará ante la Juventus por "una herida en el pie, en una zona de tiro".

Así, la idea de Xavi ante los italianos es "rotar" y "repartir minutos", para también adaptarse a las altas temperaturas en Dallas. "Lo más importante no es el resultado, nos gusta ganar, pero hay que coger sensaciones y rotar, mañana haremos dos equipos prácticamente", anunció.

Preguntado por el estilo de este nuevo Barça, Xavi insistió en que es una "evolución" de lo que empezó Johan Cruyff y siguieron "Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Luis Enrique... "Nosotros estamos intentando evolucionar, te tienes que adaptar al fútbol moderno", comentó.

"No pesa la sombra de Guardiola, yo sueño con que el Barça gane, no tengo el ego tan grande. Mi carrera de futbolista ha sido insuperable, tengo ego para saciar tres vidas. No quiero superar a nadie, no son enemigos, soy alumno de ellos. Quiero intentar devolver al Barça a la cima del mundo", añadió sobre el técnico catalán.

Finalmente, abordó la "imposible" vuelta de Leo Messi al Barcelona. "Sí, me gustaría, pero Leo tiene contrato, es imposible. No tiene sentido hablar de Messi ahora. Es un año ilusionante", zanjó.