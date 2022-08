Xavi: "Estamos convencidos de que Koundé podrá jugar"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró convencido de que el francés Jules Koundé será inscrito en LaLiga y podrá entrar en la convocatoria del partido que su equipo disputará este domingo (19:30 horas) contra el Valladolid en el Spotify Camp Nou.

En la rueda de prensa previa al encuentro de la tercera jornada liguera, el técnico egarense se mostró optimista en que la patronal del fútbol español dé luz verde a la documentación presentada por el Barça, que ha generado 'fair play' después de la cesión de Samuel Umtiti al Lecce y la decisión de que Pablo Torre juegue con ficha del filial.

"Son unas negociaciones para ver si el jugador entra o no entra en LaLiga. Estamos convencidos de que Jules Koundé podrá jugar y estar inscrito para jugar el partido contra el Valladolid", aseguró.

En este sentido, negó que el Barça esté adulterando la competición ante la posible inscripción del francés y subrayó que lo único que queda "cuadrar números del 'fair play'" con LaLiga.

Afronta el Barça los últimos días del mercado de verano, que terminará el próximo 1 de septiembre, con algunas carpetas todavía abiertas.

Ante esta situación, el entrenador del equipo azulgrana puntualizó que "todos los escenarios son posibles", si bien reconoció que el fichaje del jugador del Manchester City Bernardo Silva "va a ser complicado".

Asimismo, indicó que una de las prioridades de la cúpula deportiva es incorporar un lateral derecho por delante del izquierdo, aunque matizó que "no se puede descartar ningún escenario".

"Viendo la proyección de Balde tenemos la posición de lateral izquierdo bien cubierta, en el lateral derecho tenemos a Sergi (Roberto) y Dest, pero él (el jugador estadounidense) ya sabe la situación del club y mi postura hacia él", agregó.

Otro de los jugadores que en las últimas semanas se ha especulado que podría dejar el Barcelona en condición de cedido es Pablo Torre, que, finalmente, seguirá en el club azulgrana esta temporada aunque con ficha del filial.

"Hablé con él el otro día. Hacemos bien si se queda. Es difícil tener minutos, pero los puede tener. Aquí puede aprender más. Se lo tiene que tomar como un año de formación futbolística y le irá muy bien estar en el Barça", precisó Xavi.

El técnico del Barcelona también fue claro con la situación de Gerard Piqué, que todavía no ha debutado esta temporada en partido oficial: "Ya hablé con él justo antes de las vacaciones. Le fui claro, le dije que habría mucha competencia y que no sería fácil. Llevamos dos partidos, todavía no estamos en el mes de marzo. Es un jugador que nos puede ayudar, posiblemente en otro rol, y veremos cómo va.

Sobre el partido de este domingo, Xavi elogió al tecnico del Valladolid, José Rojo 'Pacheta', -"somos admiradores de él", señaló- y avisó a sus jugadores de la dificultad del encuentro.

Por último, Xavi analizó los rivales de la fase de grupos de la Liga de Campeones, después de que el sorteo emparejará al Barcelona en el Grupo C con el Bayern de Múnich, el Inter de Milán y el Viktoria Plzen.

"Nos ha tocado un grupo muy difícil, quizá el más difícil de los últimos veinte años. El objetivo es pasar de grupo y vamos a por ello", prometió Xavi.