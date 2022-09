Carlo Ancelotti: "El Real Madrid siempre ha sido y será respetado en la Champions"

El italiano, que no olvida que en su carrera el Celtic Park ha sido un estadio "difícil y con un ambiente fantástico" para él, ya que nunca ha ganado allí, espera un duelo complicado

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, recordó que su equipo "siempre ha sido y será respetado" en la Liga de Campeones y por ello no le da demasiada importancia a que los pronósticos iniciales no les sitúen entre los principales candidatos en una competición donde el objetivo volverá a ser "competir hasta el final".

"En esta competición el Real Madrid siempre ha sido y será respetado, no por lo que ha logrado sino por la historia de este club. Empezamos con mucha ilusión, pero nunca se sabe qué va a pasar y no tenemos que pensar en más adelante sino en el grupo, que tenemos que pasar y ganarlo, y luego a ver qué pasa después del Mundial", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al debut en Champions.

De todos modos, pese a su condición de campeón, las casas de apuestas vuelven a situar al conjunto madridista fuera de los favoritos. "No me sorprende, lo veo como una buena señal porque el año pasado teníamos aún menos posibilidades en los pronósticos. Vamos a hacer lo del año pasado, competir hasta el final y ojalá podamos competir en la final", remarcó.

"No es un grupo fácil. El Celtic lo está haciendo muy bien y hay que respetarle como el Leipzig y al Shakhtar. En el grupo puede haber sorpresas, sobre todo en su primera parte. El año pasado recuerdo que perdimos con el Sheriff, así que creo que será un grupo equilibrado", añadió el de Reggiolo.

El italiano, que no olvida que en su carrera el Celtic Park ha sido un estadio "difícil y con un ambiente fantástico" para él, ya que nunca ha ganado allí, espera un duelo complicado. "Ellos tienen una buena dinámica como nosotros. Es un equipo que juega con mucha intensidad, ero estamos preparados para empezar bien el grupo", subrayó.

"Sé que el Celtic no va a cambiar su estilo ni su actitud en el campo, quieren jugar un fútbol ofensivo y no estoy preocupado por la defensa porque ya defendimos en el pasado realmente bien", añadió el preparador madridista, que dejó caer que "sí, puede ser" que haya rotaciones. "Pero no sé cuáles son los menos habituales", aclaró con una sonrisa.

Finalmente, no ocultó la particularidad de una fase de grupos que se jugará en dos meses por Qatar 2022. "Hasta el Mundial no vamos a tener problemas. Los jugadores están listos, preparados y motivados para llegar al Mundial. Están en buenas condiciones, luego la duda está después, cómo volverán, pero es algo que no se puede saber hoy", advirtió.