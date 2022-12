Rodri: "Sufrimos pánico de estar fuera"

Rodri Hernández admitió que en los tres minutos en los que la selección española se vio fuera del Mundial de Qatar, cuando fue remontada por Japón y Costa Rica hizo lo propio con Alemania, sufrieron "pánico", pero reconoció que han aprendido de los errores y lo demostrarán en octavos de final ante Marruecos.

"Estamos totalmente recuperados. Es verdad que fue un momento intenso en todos los sentidos porque el equipo salió a ganar con ambición, controlamos el partido en la primera parte y se nos escapó en diez minutos", analizó.

"Fue complicado dar la vuelta porque se encerraron, sufrimos el pánico de estar fuera, no lo voy a negar, pero hemos hecho merecimientos para estar en octavos. El toque de atención nos vino muy bien pero estamos recuperados, con alegría y afrontamos los octavos con máxima ilusión", añadió.

Enfocando ya a los octavos de final y un rival como Marruecos que "ha demostrado su potencial siendo primera de un grupo bastante complicado dejando fuera a Bélgica", Rodri destacó su "alta calidad individual" y el buen funcionamiento "a nivel colectivo". Espera "un partido muy duro e igualado", en el que España debe "tener un gran día para poder batirles".

Para ello, los internacionales españoles han analizado con el seleccionador Luis Enrique los errores cometidos ante Japón y aprendido la lección. "Los jugadores aprendemos de los errores e intentamos no volver a cometerlos, pero no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por fallar".

"Japón estuvo muy intenso en la presión y nosotros cometimos errores que hemos analizado para corregirlos. No vamos a cambiar la filosofía. Sabemos que desde ahora los partidos se deciden en un partido. El míster ha sido claro analizándolo en vídeo, los jugadores asumimos responsabilidad y sabemos que ahora tenemos opciones ante un rival muy complicado", añadió.

Reconoció Rodri que en el terreno de juego fueron conscientes de todo lo que estaba ocurriendo, los tres minutos que pasaron de jugar con la tranquilidad de ser líderes a verse eliminados por la remontada de Japón y la de Costa Rica a Alemania.

"Una vez pasado de fase da igual lo que hayas hecho, haber ganado todos los partidos o pasar con 4 puntos. Ahora se inicia una nueva competición a un partido. Siempre hay análisis de lo que se puede mejorar y no hay tantas cosas. Fueron diez minutos de colapso y estamos avisados de que no puede volver a pasar porque un gol te puede dejar fuera", reconoció.

Además apeló a lo vivido en la última Eurocopa para asegurar que "este equipo siempre se levanta en momentos difíciles" y que el ambiente es muy positivo tras dos momentos malos en la competición.

"Ante Alemania hubo un sentimiento agridulce tras el partido porque cuando te adelantas y te empatan o te dan la vuelta es una sensación amarga pero no hay nadie que haya ganado los tres partidos. No había nada que festejar tras Japón, había seriedad pero al día siguiente, limpios, tenemos la sensación de que estamos vivos para dar lo mejor", dijo.

Entrando en las eliminatorias directas, Rodri afirmó que no tienen "miedo al fracaso", solamente "ambición y ganas de seguir en el Mundial". Y habló con claridad de los riesgos que están tomando en acciones que nacen en Unai Simón y que han provocado perdidas que generan ocasiones del rival. Defendió la filosofía de Luis Enrique pero dejando claro que, en algunos momentos, hay que optar por el balón en largo.

"Tenemos una filosofía que nunca cambiamos, da igual el equipo ante el que juguemos y el momento del partido. Eso no quita que sea necesario correr riesgos. A veces hay balones que es más inteligente jugarlos en largo. El míster no nos pide salir tirando caños y paredes desde atrás. Esto es un Mundial y a veces hay pocas cosas que ganar. Nos transmite total confianza para arriesgar cuando hay que hacerlo", señaló.

Y reconoció que ante Japón corrieron demasiados riesgos innecesarios. "Tenemos una manera de jugar muy concreta y es crear superioridad desde atrás. Es la mejor manera de prosperar y no perder el balón, eso no significa tomar riesgos cuando no toca. Hay que poner en la balanza lo que puedes ganar arriesgando el balón en situación de presión máxima o lo que puedes perder con un gol. Muchas veces tienes más que perder que ganar, en esas situaciones se juega un balón largo y se cambia la presión. Somos inteligentes y sabemos cuándo tenemos que arriesgar y cuándo no, el otro día no estuvimos acertados, tuvimos que arriesgar menos y el equipo ha aprendido".