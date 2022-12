Brasil despide a una de sus máximas estrellas, 'O Rei' Pelé

Este jueves, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, perdió la batalla contra el cáncer de colon, dejando un legado que trasciende los goles y su pasión por la selección brasileña

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé' EFE

El fútbol llora la partida de uno de los más grandes campeones de Brasil. Edson Arantes do Nascimento, o 'Pelé', luchó hasta el final en una feroz batalla contra el cáncer de colon.

En el último mes estuvo ingresado en el hospital Albert Einstein de São Paulo, donde recibió muestras de cariño y apoyo de fieles seguidores de su carrera.

Uno de ellos fue el exfutbolista brasileño Zico, luego de un partido benéfico en Brasil. El exmediocampista no pudo más que expresar palabras de orgullo hacia el mítico delantero que fue tricampeón del mundo.

“Aprendí mucho de él cuando era niño, viendo álbumes de cromos. Creo que todos estamos muy orgullosos de estar en un país que tiene al mejor jugador de todos los tiempos. Siempre ha sido una inspiración para todos nosotros. La oración es muy fuerte para que se recupere”, destacó Zico.

Previo al partido de hace unos días, los propios jugadores saltaron al campo con una camiseta en señal de apoyo a Pelé. En las elásticas se llegaba a leer la frase “Pelé eterno”. Muchas fueron las figuras en el mundo del deporte que se rindieron ante el gran rey.

Una de ellas fue Cristiano Ronaldo, quien le envió sus mejores deseos durante el Mundial de Catar. “Mis mejores deseos. Es nuestro rey”, lanzó Ronaldo en la zona mixta luego de un partido.

La selección brasileña también se planteó como objetivo enviarle un mensaje a una de sus máximas figuras del deporte, y al momento de finalizar uno de los partidos, mostró una pancarta apoyando a Pelé.

Una de sus últimas apariciones

El noticiero colombiano de Caracol durante el programa 'Entérate', tuvo la fortuna de hacerle una entrevista a Pelé antes de entrar en la fase de gravedad de su enfermedad. En ella relató la importancia de haber sido campeón a la temprana edad de 17 años.

“Yo le pregunto a Dios por qué me ha dado tanta atención y cariño. Esto es algo que solo él puede responder por ti y yo procuro hacer cumplir las cosas que acontecen naturalmente. Todos somos humanos, estamos llenos de defectos, pero todos podemos aportar y ser mejores personas”.

El mejor atleta del siglo XX

Pelé se fue de este mundo con muchos títulos bajo la manga. Tanto a nivel grupal como individual. Hasta hace poco era el jugador con más goles de la selección brasileña.

En 92 partidos oficiales llegó a marcar 77 goles. Entre sus logros a nivel de club destacan dos Copas Libertador y dos Intercontinental. Sin embargo, su gran palmarés se llena de color al ser campeón del mundo hasta en tres ocasiones, consiguiendo su primera estrella con tan solo 17 años.

Conquistó las ediciones de 1958, 1962 y 1970. En su primera Copa del Mundo logró ser uno de los jugadores más importantes de aquel torneo al marcar seis goles en cuatro juegos, nada mal para un joven que por edad debería seguir en la escuela.

En la siguiente edición tan solo pudo participar en dos partidos por una lesión en la rodilla, instantes antes de iniciar la justa mundialista, pero eso no le privó de celebrar un gol y coronarse como campeón en Chile.

En su tercera corona tuvo un papel más protagónico y en los seis encuentros en los que participó, anotó cuatro goles.

A nivel de clubes, fue prácticamente un jugador one club. Sus inicios con el Santos brasileño datan de 1957, aunque en 1956 ya había participado con el primer equipo en varios amistosos.

En su primera temporada arrasó con todos los números posibles y obtuvo más goles que los partidos que disputó entre todas las competencias. En 38 partidos oficiales logró la marca de 41 goles. Lo más impresionante es que en 19 temporadas con el Santos, en 8 de ellas tuvo más goles que partidos. Un auténtico rey del fútbol.

En total tuvo 1.091 goles en 1.116 partidos disputados. Estos números le permitieron quedarse con un récord Guinness tras finalizar su carrera con 1.283 goles en 1.364 partidos.

Pero no todo son goles. También fue un campeón a nivel de club.

Pelé se hizo con la Serie Á de Brasil en seis ocasiones (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 y 1968).

Su etapa en Estados Unidos

Si no fuese por esta aventura, sería bautizado como one club. Tras su paso por el Santos, Pelé ya tenia en su cabeza el retiro, dejar el fútbol y cumplir otras metas. Sin embargo, el mal manejo de sus cuentas y la amenaza de quedar en bancarrota lo obligaron a tomar la decisión de seguir jugando, y aceptó una oferta del New York Cosmos de la extinta North American Soccer League (NASL).

Y las ofertan no le hicieron falta. Clubes como el Real Madrid y el Juventus le llegaron a ofrecer hasta $15 millones; incluso recibió ofertas del Milán y el América de México. Al final se decidió por Estados Unidos y de esta manera empezaría su travesía en suelo anglosajón.

Con el New York Cosmos pudo conseguir un título de liga y a pesar de su edad, rompió las redes hasta más no poder. En su paso por Estados Unidos anotó más de 60 goles.

Su último partido lo disputó a los 36 años, en un encuentro amistoso entre el Santos y el New York Cosmos. Pelé jugó un tiempo para cada equipo y logró marcar para el equipo estadounidense, pero no para el club brasileño. El partido acabó 2-1 a favor del Cosmos y de esta manera el astro brasileño se despediría de las canchas.

Títulos individuales

Pelé es considerado como el mejor jugador del mundo por muchos futbolistas, expertos en el tema y aficionados. 'O Rei' fue elegido como Atleta del siglo XX en tres ocasiones por el Comité Olímpico Internacional (COI). Además de esto, según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) fue considerado como el Mejor futbolista del siglo XX.

En 2020 fue elegido como parte del once histórico del Balón de Oro. Está acompañado en este once por otros jugadores de renombre como Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, su compatriota Cafú, Paolo Maldini, Ronaldo, Xavi Hernández, Lev Yashin, Franz Beckenbauer y Lothar Matthäus.

La vida después del fútbol

Tras su retirada, tuvo una importante labor como embajador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977. Dicho título le permitió recibir la condecoración de Ciudadano del Mundo. También fue embajador de Buena Voluntad de la Unicef. Su influencia en el campo lo llevó a explorar otros entornos y participó en la película Victory en 1981.

Pelé dejó este mundo con más de 1.000 goles en su trayectoria, luego de haber sido tricampeón del mundo, pero sobre todo deja un legado que solo 'O Rei' puede llegar a tener.