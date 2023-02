El City responde en el campo

En una de las semanas más complicadas de su historia reciente, con las sanciones y las irregularidades financieras pululando en el aire, el Manchester City goleó al Aston Villa (3-1) y respondió de esa manera a las acusaciones de la Premier League, que dudan de su legitimidad.

Los goles de Rodrigo Hernández, Ilkay Gundogan y Riyad Mahrez dieron al City la primera victoria desde la salida a la luz de las acusaciones. Un triunfo que siguió a una sonora pitada por parte del Etihad Stadium al himno de la Premier League. Por si quedaban dudas de hacia qué lado iba a decantarse la hinchada de los 'Sky Blues'.

La afición del Villa respondió con un cántico que tienen bien mimetizado desde los 80. "Campeones de Europa, nunca podréis decirlo", recordando la Copa de Europa ganada en 1982.

Pero cualquier atisbo de revolución Villana la despejó rápidamente Rodri, que cabeceó en el primer palo un córner lanzado por Mahrez en el minuto cuatro. El primer gol fue el desencadenamiento de una gran primera parte de los de Guardiola, que necesitaban esta clase de partido en una jornada en la que ha pinchado el Arsenal y que supone su previa antes de medirse a los 'Gunners' en el Emirates el próximo miércoles.

Con el acecho del descanso, el City sentenció el partido. Primero con una jugada que puso de manifiesto la generosidad de Haaland que, sin ángulo, dio su cuarta asistencia de la temporada para que marcara Gundogan a puerta vacía. Más tarde fue Grealish el que generó el tercero, forzando un penalti de Ramsey que convirtió Mahrez.

"Game Over", dijo Micah Richards, quien fuera central del City, y no le faltó razón. El City tuvo oportunidades para el 4-0, pero fue el Villa el que recortó por medio de Ollie Watkins. Sin embargo, pese a algún arreón llevado por un Philippe Coutinho brillante, el Villa no llegó a tiempo al partido.

Los tres puntos permiten al City quedarse a tres del Arsenal, con la posibilidad de que si el miércoles ganan en el Emirates, se colocarán líderes, pese a que contarán con un partido más. El Villa de Unai Emery se mantiene undécimo, con 28 unidades, diez por encima de la zona de descenso.

- Ficha técnica:

3 - Manchester City: Ederson; Walker, Dias (Akanji, m.46), Laporte; Rodri, Gundogan, De Bruyne, Silva; Mahrez (Aké, m.85), Grealish (Foden, m.69) y Haaland (Álvarez, m.46).

1 - Aston Villa: Martínez; Digne (Moreno, m.61), Chambers, Konsa, Young (Coutinho, m.76); Buendía (McGinn, m.61), Luiz, Kamara, Ramsey (Cash, m.76); Watkins y Bailey (Durán, m.61).

Goles: 1-0. Rodri, m.4, 2-0. Gundogan, m.39, 3-0. Mahrez, m.45+1 y 1-3. Watkins, m.61.

Árbitro: Robert Jones amonestó a Dias (m.41) por parte del City y a Digne (m.37) por parte del Aston Villa.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).