Eden Hazard reitera que no volverá a vestir la camiseta de Bélgica

El futbolista del Real Madrid, Eden Hazard, concedió con una entrevista con la radiotelevisión belga RTBF, en donde reafirmó su retirada de la selección de Bélgica luego de hacer una autoevaluación de su carrera. En el último año, ha tenido una casi nula participación con el club blanco.

"No me veía sin jugar en el Real Madrid y luego llegar a la selección y jugar", dijo el belga. Hazard ha preferido dar paso a una nueva generación de jugadores que está teniendo una mayor participación con sus clubes.

"Conmigo no va a pasar, estoy 100 % seguro. No me veo haciendo eso y nunca ha estado en mi cabeza. Yo creo que pararon, ¿a regañadientes? Bueno, creo que todos salimos un poco a regañadientes cuando dejamos la selección de esta manera. Sobre todo dada mi historia personal. Ellos todavía jugaban en clubes, yo juego mucho menos".

Motivos de su despedida

Tras la Eurocopa, el delantero empezó a sopesar su futuro dentro de la selección ya que también tenía entre sus deseos pasar más tiempo con su familia e hijos. "Empecé a pensar en eso después de la Eurocopa. En ese momento, había trabajado mucho, me lesioné, no podía jugar contra Italia. Eso me dolió, pero hay más cosas. Mi compañero, Toni Kroos dejó la selección alemana hace dos años y comentaba que cuando otros jugadores están en la selección, él puede disfrutar con sus hijos".

Hay que recordar que tras el Mundial de Catar 2022, Hazard hizo pública su retirada de la selección tras colgar un mensaje en su red social Instagram.

"Una página pasa hoy. Gracias por vuestro amor. Gracias por su apoyo sin igual. Gracias por toda esta felicidad compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional. La sucesión está lista. Te extrañaré".

Su rol en el Real Madrid ha pasado a ser secundario ya que no participa en un encuentro oficial desde el pasado 3 de enero cuando disputó los 90' ante el Cacereno por la Copa del Rey. Esta temporada tan solo ha participado en tres partidos de La Liga, tres de la UEFA Champions League y uno de copa.