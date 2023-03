Las palabras del vicepresidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha hecho que el mundo futbolero esté al tanto de lo que pueda pasar con el futuro de Lionel Messi. Durante una conferencia de prensa previo a la décima edición del Barça Academy World Cup, Yuste afirmó a los medios que se puso en contacto con el entorno de Messi para su regreso a España.

"Estamos en contacto con Messi y nos encantaría que volviese", fueron las declaraciones de Yuste que hizo saltar a más de uno durante la rueda de prensa. "Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada".

"Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en la vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto", declaró sin muchos rodeos el directivo del equipo. Hay que recordar que Messi salió gratis del equipo azulgrana hace dos temporadas rumbo al Paris Saint-Germain (PSG) debido al caótico estado financiero en el que se encontraba el Barcelona y que aún continúan luchando para cuadrar las finanzas.

El vicepresidente declaró que intentará traer a Messi al club por todo lo que representa el rosarino al club y viceversa. "Creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barça y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona".

Pero para que esto se vuelva realidad, el Barcelona debe primero nivelar su masa salarial para poder intentar traer nuevamente a Messi y que este esté dispuesto a rebajarse los 3.38 millones de euros que gana en el PSG.

Dicho esto, Yuste también afirmó que estará mediando con el presidente de La Liga, Javier Tebas, para llegar a un consenso y revertir la mala situación financiera que rodea en el club catalán.

"Quedan dos meses en que podemos trabajar con Tebas y presentarle el plan de viabilidad, de tesorería, de ingresos. Si se da el caso, porque Leo es jugador del PSG y si se dan todas los condiciones, como que Leo se aviniese a volver".

"Las conversaciones ya las saben. El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe.., ya veremos. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras", manifestó Yuste.

El técnico del PSG responde

Tras finalizar el entrenamiento de hoy en el PSG y previo al partido que tendrá el equipo parisino ante el Lyon el próximo domingo, técnico del equipo francés, Christophe Galtier, abordó este tema y sacó a la luz que el club también está negociando con Messi para prolongar su relación contractual, por al menos una temporada más.

"Hemos empezado a trabajar con Luis Campos, aunque sobre todo ponemos el foco en estas diez jornadas restantes. Estoy pendiente de eso por ahora. Sé que Messi y el club negocian desde hace tiempo, pero lo que decida Leo es confidencial y no me compete hablarlo", dijo Galtier.

Es importante decir que Messi finaliza contrato con el PSG el próximo mes de julio por lo que es libre de negociar ya con cualquier equipo. No solo el Barcelona está tras los pasos del delantero ya que diferentes medios en el mundo han asociado a Messi con el Al-Hilal de Arabia Saudita y con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).