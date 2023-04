El Chelsea se encierra en su propio laberinto

Boehly no tuvo paciencia con los proyectos de sus entrenadores y llegó a tener hasta a cuatro estrategas solo en esta temporada

El Chelsea se ahogó en su propio vaso con agua. Con la llegada del inversionista americano, Todd Boehly, el Chelsea se gastó más de 600 millones de euros entre los mercados de verano e invierno para acometer todos sus objetivos y ser uno de los clubes más fuertes de Europa, sin embargo, todo salió al revés para el club londinense.

Boehly adquirió el Chelsea por un suma cercana a los 4 mil 700 millones de euros con la misión de conseguir todos los títulos posibles, pero como lo marca las estadísticas, todos sus fichajes han sido un completo fiasco.

Tan solo uno se salva de esta lista y es el campeón del mundo Enzo Fernández, quien llegó con el cartel de darle una mejor cara a la medular del equipo que se vio mermada con la baja de N'Golo Kanté gran parte de la temporada. Ahora ya recuperado y formando pareja junto con Mateo Kovacic no pudieron darle la vuelta a la situación y fueron eliminados de la UEFA Champions League.

También ha salido factura la llegada de Frankie Lampard, ya que llegó en un momento de crisis y contrarreloj. Sin tiempo para trabajar, tuvo que experimentar en los partidos con los diferentes onces como ocurrió contra el Real Madrid en el partido de vuelta, colocando a Kanté en una posición más ofensiva y dejando en el banquillo a otros jugadores con más características ofensivas, como Joao Félix, Raheem Sterling, Mason Mount o incluso a Hakim Ziyech quien ni siquiera saltó al campo de juego. Evidentemente la estrategia no le salió al técnico inglés.

Para Boehly, había que hacer una reestructuración completa en el organigrama deportivo y despidió a pesos pesados del club como Marina Granovskaia, le dejó la puerta a Peter Cech (exjugador y asesor técnico) Bruce Buck (presidente) y Boehly se autodenominó como director deportivo.

Con ganas de poner a flote su proyecto se convirtió en el primer club inglés en tener mil millones en pérdidas gracias a los fichajes de Fernández, Wesley Fofana, Mykhaylo Mudryk, Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Félix, Kalidou Koulibaly, Carney Chukwuemeka, David Fofana, entre otros.

Además de estos muchos fichajes Boehly no tuvo paciencia con los proyectos de sus entrenadores y llegó a tener hasta a cuatro estrategas solo en esta temporada. Inicio con Thomas Tuchel hasta que fue despedido, luego llegó Graham Potter, seguidamente el interino español Bruno Saltor tomó al equipo y finalmente Lampard estará a cargo del Chelsea hasta final de temporada.

Esta sucesión de hechos hicieron que el Chelsea consiguiera dos marcas negativas. Desde 1989 que los blues no quedaban eliminados en la primera ronda de la FA Cup y de la Copa de la Liga en una misma temporada, además Lampard se convirtió en el primer técnico de la historia del Chelsea en perder sus primeros cuatro partidos. Sus verdugos fueron el Wolves, Brighton y el Real Madrid por partida doble y aún le queda por jugar contra el Arsenal (visita), Manchester City (visita) y el Newscatle (local).

En estos momentos los ingleses están más cerca de los puestos de descenso (12 puntos) que de los puestos que otorgan un boleto a las competiciones europeas (14 puntos). Por si fuera poco no solo los puntos son un problema, también los goles. Hasta el momento tan solo han anotado 30 goles en 31 juegos de Premier League. Su mayor anotador, Kai Havertz, tan solo ha roto las redes en siete ocasiones. Seguidamente está Sterling con cuatro y Mount con tres.

Mudryk, quien llegó con un importante cartel como el mejor jugador actualmente de Ucrania, aún no se ha estrenado con la camiseta del Chelsea tras disputar 10 juegos, así como también Ziyech que tampoco sabe lo que es anotar esta temporada en la Premier League. Christian Pulisic ha sido uno de los delanteros que más partidos ha disputado esta temporada en la liga y solo ha podido marcar un gol y dar una asistencia.

Con esto, uno de los delanteros más importantes que ha pasado por el Chelsea, Didier Drogba, mostró su inconformidad con la situación que están viviendo los londinenses. "Conocí este club con cierta clase durante la era Abramovich, pero hoy me falta. Me cuesta mucho ver cómo se deshacían de ciertas personas. Deberían volver a los principios y valores que tenían. Ya no reconozco mi club", dijo el exjugador tras el juego contra el Real Madrid.

Con siete partidos aún por disputar, el Chelsea deberá de cambiar de dinámica si desean acabar de manera positiva la temporada y empezar de cero para la 2023-2024.