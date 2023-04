El Barcelona supera la prueba del Atlético y se acerca al título

La victoria del Real Madrid el sábado ante el Celta (2-0) obligaba al equipo de Xavi Hernández a amarrar el partido si no quería en cierta forma complicarse su camino hacia la corona

El Barcelona superó la prueba del Atlético de Madrid, que llegaba al Camp Nou como el mejor equipo del momento, se reencontró con el gol y con el triunfo (1-0) y con todo ello, pese a no brillar y a pasar por algún apuro, dio un paso ya prácticamente definitivo hacia el título.

La victoria del Real Madrid el sábado ante el Celta (2-0) obligaba al equipo de Xavi Hernández a amarrar el partido si no quería en cierta forma complicarse su camino hacia la corona. El cuadro de Carlo Ancelotti se había situado a ocho puntos y podía empezar a surgir algo de intranquilidad en el equipo azulgrana.

Y un gol de Ferran Torres al borde del descanso le bastó para sellar otro 1-0 (el décimo de la campaña) ante un Atlético que puso el corazón en un puño a los seguidores azulgranas con un remate al larguero a los 43 segundos, que tuvo más ocasiones ante un inspirado Marc Andre Ter Stegen y que incluso al final pidió un penalti por mano de Sergio Busquets que el colegiado no consideró.

El equipo de Diego Pablo Simeone llevaba trece partidos ligueros sin perder y sumaba seis victorias seguidas. Era una buena oportunidad para acabar con su maleficio en el Camp Nou pese a la ausencia a última hora de su capitán Koke Resurrección por molestias físicas. No aprovechó sus ocasiones y lo pagó de nuevo con una derrota en el coliseo azulgrana que además le aleja a cinco puntos del Real Madrid.

El Barcelona tuvo también oportunidades muy importantes, como una doble casi en la misma acción de Gavi y de Raphinha, u otra en una escapada de Robert Lewandowski que el polaco dilapidó ante Jan Oblak y con el brasileño solo a la derecha. No brilló, pero entre el gol de Ferran Torres y Ter Stegen, que enlazó su cuarto encuentro liguero sin ser batido, le valió para resguardar sus once puntos de ventaja sobre el equipo madridista.

Al margen de la victoria, la gran noticia fue la reaparición de Pedri González, baja desde el partido de la Liga Europa contra el Manchester United a mediados de febrero. También regresó el neerlandés Frenkie de Jong. Xavi les ha echado mucho en falta. Serán importantes para asegurar el título.

El mexicano Javier Aguirre y su Mallorca acarician la permanencia. El conjunto balear llegó a los ansiados cuarenta puntos gracias a su triunfo con remontada ante el Getafe (3-1), uno de los equipos implicados en la lucha por la salvación.

Aunque el conjunto de Quique Sánchez Flores se adelantó a los 23 minutos con un disparo de Borja Mayoral que rozó en Antonio Raillo, el Mallorca no perdió la fe y encontró el camino del triunfo en el segundo periodo con un doblete del surcoreano Kang In Lee (m.56 y 96) y un tanto del propio Raillo (m.64).

El Getafe se vio superado por la intensidad de los locales y sigue abocado al sufrimiento. Acumula cuatro partidos sin ganar y su margen es de tan solo un punto respecto al descenso que marca el Valencia, aliviado con su triunfo en Elche (0-2), primera victoria lejos de Mestalla desde octubre.

Se la jugaba el bloque de Rubén Baraja ante el prácticamente descendido Elche, que pese a su desesperada situación quería dar una mínima satisfacción a su hinchada. El brasileño Samuel Lino (m.19) abrió el camino de la victoria con una acción directa desde la portería con toque intermedio del uruguayo Edinson Cavani y Gonzalo Verdú, en propia meta (m.42), estableció el definitivo 0-2.

El resultado es una absoluta dosis de oxígeno. Sitúa al Valencia decimoctavo, con dos puntos más que el Espanyol y empatado con el Almería y con el Getafe y el Cádiz a tiro. Su asignatura pasa a ser ahora el lograr por primera vez en toda la temporada dos victorias seguidas. El jueves recibirá al Valladolid, un rival directo.

También dio un gran paso, cercano a ser definitivo, para olvidar el calvario, el Sevilla, gracias a un postrero tanto del marroquí Youssef En-Nesyri, con un imperial remate de cabeza a la salida de un córner, con el que acabó con un Villarreal (2-1) que también tuvo sus opciones para llevarse la victoria del Ramón Sánchez Pizjuán.

El conjunto de José Luis Mendilíbar prolongó gracias al marroquí los momentos de delirio que se vivieron el jueves con la eliminación del Manchester United en la Liga Europa. Con sufrimiento esta vez ante los pupilos de Quique Sánchez Flores, salió airoso el equipo andaluz, que se instala con ocho puntos de margen respecto al Valencia. La salvación está mucho más cerca.

Parecían haber vuelto a la dura realidad liguera en un partido que comenzó bien para el Sevilla, muy intenso, ante un atolondrado Villarreal, y que se tradujo en el gol de Rafa Mir (m.34).

El Villarreal, que trataba de alcanzar la victoria para no perder más terreno respecto a la Real Sociedad, que cierra la zona Champions, y para no ver acercarse al Athletic, se recompuso con un Gio Lo Celso muy activo y elevó las tablas al comienzo del segundo tiempo por medio de Pau Torres, aunque también es cierto que tuvo numerosas ocasiones que no se tradujeron por falta de acierto y por las buenas intervenciones del meta serbio Marko Dmitrovic, determinante.

José Luis Mendilíbar, que se vio obligado a hacer rotaciones en el once inicial ante el desgaste provocado por el choque de la Liga Europa, recurrió a lo largo del segundo periodo a varios de los titulares ante el conjunto inglés. En-Nesyri, bigoleador frente al United, emergió en el área y certificó el triunfo de un Sevilla que saborea la tranquilidad y condena a un Villarreal esta vez sin eficacia ante el gol.