La palabra caos se le queda pequeño a todo lo que esta viviendo en estos momentos el Paris Saint-Germain (PSG). No fue suficiente la crisis deportiva que están viviendo (pobres resultados, el rendimiento de los jugadores muy por debajo de su nivel y eliminados de la UEFA Champions League) el club y ahora los seguidores del PSG se tomaron las calles de París para mostrar su descontento con la junta directiva.

El día de ayer ultras del equipo se apersonaron a la base del club para dirigirse a la junta directiva con cantos y manifestaciones por la dirección que ha tomado el club y a su vez su descontento con Lionel Messi, Marco Verratti y Neymar Jr. Incluso en redes sociales circula un video en donde se aprecia a varios ultras del PSG gritando "hijo de p... Messi". Otros fueron hasta el domicilio del delantero brasileño y desde las afuera de esta insultaron también al brasileño.

Todo esto data un mes atrás cuando Jorge Messi, padre y representante del astro argentino, le comunicó al director deportivo, Luis Campos, que no ejercerán el acuerdo apalabrado sobre la renovación del delantero con el club parisino. Este hecho hizo enfurecer a los altos directivos del club, incluyendo a su presidente Nasser Al-Khelaïfi.

Luego de este episodio, los altos mandos del PSG no reaccionaron inmediatamente, sin embargo estaban a la espera de que pudieran darle la vuelta a la historia y aprovecharon el viaje sin permiso de Messi hacia Arabia Saudita para sancionarlo por dos semanas. Tras la derrota ante el Lorient, la plantilla parisina tenía en un principio el día siguiente libre, sin embargo, luego de perder 3-1 los planes cambiaron y el entrenador decidió organizar un entrenamiento.

De acuerdo con el medio digital AS, Messi utilizó la excusa de que ya estaba en el avión con dirección hacia Medio Oriente para un acto de patrocinio, por lo que no pudo asistir al entrenamiento. Este hecho fue aprovechado para el club parisino para sancionar a Messi por dos semanas, ya que lo consideran un acto de indisciplina no asistir a un entrenamiento, más cuando el club no le había dado permiso al argentino para ausentarse. Con esta sanción Messi no podrá cobrar dos semanas de salario, además de perderse los partidos contra el Troyes y el Ajaccio (estaría regresando el 21 de mayo contra el Auxerre). Además tampoco podrá entrenar con el PSG.

Fanáticos muestran su descontento con la directiva del PSG. EFE

El Barcelona podría aprovechar

Si hay un club que celebra el divorcio entre el PSG y Messi es el FC Barcelona. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, especialista en estos temas, mencionó efectivamente que Messi no renovará contrato con los parisinos.

Además comentó que de acuerdo con el presidente de La Liga, Javier Tebas, si el Barcelona quiere firmar al delantero deberán hacerlo con un sueldo muy inferior a lo que gana en el PSG.

"Si Messi quiere firmar te puedo decir que su salario será mucho menos de lo que gana ahora mismo en el PSG. Su regreso está condicionado con las ventas que haga el Barcelona. Ellos dicen que venderán, en mi opinión el club hará buenos movimientos para vender ciertos jugadores este verano", señaló Tebas.

No solo el Barcelona está detrás de Messi, también lo están el A-Hilal de Arabia Saudita y el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS).

Otro medio que hizo eco a la no renovación del argentino fue L’Équipe. El diario francés señaló que ahora todo girará en torno a Kylian Mbappé siendo este la piedra angular del próximo proyecto. "La dirección busca un entrenador y tiene los recursos para la reconstrucción del equipo". A su vez, titularon en su portada "El fin de una era" junto a la imagen de Messi.

El periódico regional de Francia, Le Parisien, también vio como imposible una reconciliación entre Messi y el PSG. "La ausencia de Messi no es una bendición. ¿Puede perder el título el PSG?".

A todo esto, el club parisino aún no tiene asegurado el título de la Ligue 1, por lo que de no conseguirlo habrá un nuevo 'terremoto' dentro del equipo.