Arabia Saudita y Estados Unidos, nuevos destinos para el ocaso

Lionel Messi podría debutar con el Inter Miami el próximo 21 de julio contra el Cruz Azul de México. EFE

En Europa, sin ser un secreto y los números así lo demuestran, están los mejores campeonatos del planeta.

El mundo mediático muchas veces se apodera de lo que se ve en el césped y regularmente esto termina debilitando física y mentalmente al jugador.

Prueba de ello es la decisión que tomó Lionel Messi al irse a un ambiente más tranquilo y sin mucha presión. A pesar de que no quería esperar hasta el último momento al FC Barcelona, el argentino se mostró contento con la decisión de ir a Estados Unidos y jugar para el Inter Miami, para así encontrar una mayor estabilidad familiar.

“Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal que no lo disfrutaba”, mencionó el delantero argentino de 35 años en entrevista para el diario Mundo Deportivo, semanas atrás.

N'Golo Kanté jugará para el Al-Ittihad la próxima temporada. Al-Ittihad

Messi no ha sido el único que ha tomado esta decisión. Cristiano Ronaldo abrió las puertas hacia Arabia Saudita y desde entonces varios clubes han intentado hacer contrataciones importantes gracias a sus ofertas económicas astronómicas. El portugués en su contrato de dos años recibirá alrededor de $200 millones por temporada. Muy superior a los $60 millones que probablemente cobrará el argentino en Estados Unidos.

Ambas naciones están en la disputa de poder hacerse con jugadores de gran recorrido para así potenciar sus ligas, mejorar los contratos televisivos y conseguir una mayor proyección de imagen en el mundo. A lo largo de la historia, Estados Unidos lleva la delantera en cuanto a fichaje de estrellas.

Un gran puñado de jugadores que han pasado por los mejores equipos de Europa han logrado disputar al menos un partido en la Major League Soccer (MLS). Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), Thierry Henry (RB New York), Ricardo 'Kaká' dos Santos (Orlando City), Andrea Pirlo (New York City), Steven Gerrard (LA Galaxy), David Villa (New York City), Wayne Rooney (DC United), Didier Drogba (Montreal Impact), Carlos Vela (LA FC), Javier 'Chicharito' Hernández (LA Galaxy), Gareth Bale (LA FC), Lorenzo Insigne (Toronto FC) o Giorgio Chiellini (LA FC) son solo algunos de los últimos nombres en llegar a Estados Unidos.

En comparación con Arabia Saudita, la lista apenas empieza. Los últimos en unirse a esta salida fueron los franceses Karim Benzema y N'Golo Kanté quienes jugarán la próxima temporada para el Al-Ittihad. Kanté, de 32 años, firmó contrato apenas hace dos días y jugará en la ciudad de Yeda hasta 2027 con un salario aproximado de $25 millones por temporada.

No solo han sido ellos los que han sido tentados por las importantes ofertas económicas de Arabia Saudita. Los saudíes han mostrado un interés en particular en la Premier League y han puesto los ojos en hasta cuatro jugadores del Chelsea. El mencionado Kanté, junto con Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech y Édouard Mendy han sido asociados con el Al-Hilal, Al-Nassr y el Al-Ahli, respectivamente.

Vale la pena destacar que el conjunto inglés busca desprenderse de varios jugadores, entre ellos también están en la rampa de salida Kai Havertz, Mateo Kovacic y Masont Mount.

No solo jugadores que están en la recta final de su carrera han sido asociados con clubes de Arabia Saudita o Estados Unidos. Rúben Neves, portugués de tan solo 26 años, estuvo en la órbita del Barcelona desde enero, sin embargo, de acuerdo con diferentes medios de comunicación, ya se comprometió con fichar por el Al-Hilal a cambio de aproximadamente $55 millones que recibirá el Wolverhampton, equipo que tiene actualmente su pase.

A inicios del año, Neves tenía un apalabrado con el Barcelona, pero debido a los problemas financieros del club español, el mediocampista ha optado por escoger la oferta proveniente de Medio Oriente.

Otra de las aristas es que dentro de la MLS existe un control para fichar jugadores importantes, llamado jugador franquicia. Cada equipo de la liga puede tener en sus filas hasta tres jugadores que cobren fuera del límite salarial, mientras que los demás deben regirse bajo la misma y tener un salario menor a $5,2 millones.

Esto representa una barrera para la MLS a la hora de fichar algunos jugadores, ya que no podrán ofrecerles un contrato millonario como los que ofrecen los saudíes. Sin embargo, algunos futbolistas no toman en cuenta el dinero y prefieren otra experiencia, como los casos de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Ambos jugadores serán agentes libres el próximo 30 de junio tras no continuar en el Barcelona. Clubes de Arabia Saudita ofrecieron suculentos contratos a ambos españoles, pero según medios de comunicación y el periodista especializado en el tema, Fabrizio Romano, Busquets será jugador del Inter Miami los próximos días, mientras que Alba se encuentra en conversaciones con el club de David Beckham y Jorge Mas.

Con el Mundial 2026 en Estados Unidos a la vuelta de la esquina y la escogencia de la sede para la edición de 2030 donde Arabia Saudita es candidata, ambas naciones pretenden llevarse la máxima cantidad de figuras a sus respectivas ligas para que de cara a la justa mundialista tengan más visibilidad y sea más atractiva para los aficionados.