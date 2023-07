Comienza una nueva era en Miami

Lionel Messi en su primer entrenamiento con el Inter Miami. Inter Miami CF

Mientras muchas miradas estaban puestas en la final de la Copa Oro hace tres días, en la costa este de Estados Unidos se celebraba uno de los momentos más importantes en la historia del deporte de aquel país.

Lionel Messi y Sergio Busquets eran presentados como nuevos jugadores del Inter Miami, equipo del que es dueño el exfutbolista David Beckham, quien en sus días en activo como futbolista causó la misma euforia cuando llegó a la Major League Soccer para vestirse con la camiseta del LA Galaxy, proveniente del Real Madrid.

El espectáculo tuvo que demorarse debido a una tormenta, sin embargo, esto no fue impedimento para que el actual campeón del mundo y el ganador del Mundial en Sudáfrica 2010 fueran presentados como nuevos jugadores del equipo de Beckham y los hermanos Mas (José y Jorge).

Los primeros en salir al frente de los más de 18.000 fanáticos en el DRV PNK Stadium fueron los dueños del club. El exfutbolista inglés tomó la batuta y expresó las primeras palabras del evento.

Lionel Messi y Sergio Busquets podrían debutar el próximo viernes ante el Cruz Azul de México. Inter Miami CF

“Estamos viviendo un momento increíble, teniendo a uno de los mejores jugadores de la historia en Miami. Es un sueño hecho realidad. Hace 10 años empecé mi aventura en Estados Unidos y expresé mi idea de traer a los mejores jugadores del mundo, jugadores que ayuden a hacer crecer el soccer. Bienvenido, Leo, y gracias por elegir nuestro club. También damos la bienvenida a Sergio Busquets, uno de los mejores centrocampistas de mi generación”, dijo con mucha alegría Beckham durante la presentación.

Busquets, una persona de pocas palabras, se limitó a decir “estoy muy contento de estar en Miami. Es un placer estar aquí. Gracias a David, Jorge y José por hacerlo posible. Estoy muy ilusionado de empezar a entrenar con mis compañeros”. Lo impresionante fue que estas palabras llegaron en inglés, atreviéndose a hablar el nuevo idioma que tendrá que ir asimilando al vivir en Estados Unidos.

Luego del español, fue el turno del argentino. El actual campeón del mundo también tuvo palabras hacia los miles de fanáticos que asistieron a su presentación. Con el 10 en su nueva camiseta, Messi mencionó que está feliz por estar en Miami y que viene a competir por los objetivos propuestos desde el club.

“Gracias a toda la gente de Miami por este recibimiento y este cariño. Estoy feliz de estar aquí. Gracias a David, Jorge y José por hacer que todo sea fácil. Vengo con las ganas de siempre de competir y ganar, de que este club siga creciendo”.

“Espero que nos acompañen y quiero agradecer a mis compañeros que están aquí. Estoy feliz de haber elegido esta ciudad y este proyecto. No tengo duda de que vamos a disfrutar. Todo esto pasó muy rápido, Estoy emocionado de empezar a entrenar y a competir. Quiero ganar la liga y que seamos campeones”, declaró Messi con mucha emoción.

No solo los futbolistas y aficionados estaban de fiesta, al final del evento, como dato curioso, se pudo observar a los hijos del delantero argentino jugando en el césped del que será la nueva casa de Messi y Busquets. Incluso el primogénito del argentino, Thiago Messi, se atrevió a 'burlarse' del padre y le propino un 'caño'.

También se espera que se incorpore al equipo el lateral izquierdo Jordi Alba tras dar por terminada su época en el Barcelona, esto según el periodista Fabrizio Romano.

Primer entrenamiento

Tuvieron que pasar unos días más para que todos viéramos una foto oficial de Messi entrenando con sus compañeros en Miami. Según diferentes medios, el argentino ya había tenido un par de sesiones de entrenamiento en las instalaciones del club, pero no fue hasta ayer cuando el Inter Miami compartió las primeras imágenes del entrenamiento del argentino.

Tanto Messi como Busquets se ejercitaron con todo el grupo dirigido por Gerardo 'Tata' Martino. Antes de empezar, ambos jugadores pasaron por el tradicional 'pasillo' de bienvenida y posteriormente realizaron el trabajo propuesto por el cuerpo técnico.

La química y las buenas relaciones son esenciales en un equipo y parece que tanto el venezolano Josef Martínez como Messi no tardarán en llevarse bien dentro del campo. En su primera sesión se pudo observar a ambos jugadores sudamericanos conversando amenamente. Hay que recordar que los dos delanteros se han enfrentado en varias ocasiones en Copa América y en eliminatorias.

Ahora son 14

Con la llegada de Messi y Busquets a la MLS, ya son 14 ahora los campeones del mundo que han pisado suelo estadounidense para jugar en el máximo circuito del país.

Uno de los primeros en llegar fue Cláudio Ibrahim Vaz Leal, conocido popularmente como Branco. El lateral derecho brasileño fue campeón del mundo con Brasil en 1994.

Aquel Mundial tuvo sede precisamente en Estados Unidos, por lo que Branco ya tenía la experiencia de la cultura de aquel país. En 1997 fichó por el NY/NJ Metro Stars, hoy conocido como New York Red Bull.

Habría que esperar hasta 2007 para que otro campeón del mundo brasileño jugara en la MLS. Denílson De Oliveira fichó por el Dallas FC tras coronarse campeón del Mundial en 2002. El delantero llegó a Texas en el mismo año que llegó Beckham para el LA Galaxy.

Otro que fue campeón en 2002 con Brasil y aterrizó en la MLS fue José Kléberson. En 2013 fichó por el Philadelphia Union y en la actualidad se desempeña como entrenador en las categorías inferiores del New York City FC.

Con Ricardo Izecson dos Santos o mejor conocido como Kaká, ya serían cuatro brasileños campeones del mundo que juegan en la MLS. Precisamente con el Orlando City, el exjugador llegó en 2015 y se convirtió en toda una leyenda para el equipo. Llegó a ser capitán y fue una pieza clave en el club durante tres temporadas, hasta que colgó las botas en 2017.

Entre estos casos hay uno en particular, el de Thiago Almada. El argentino fue campeón del mundo ya jugando en la MLS. El mediocampista que actualmente juega en el Atlanta United, entró a última hora en la convocatoria de Lionel Scaloni y alzó el trofeo en Catar. Hasta el momento se mantiene en el club, pero ya ha sido vinculado con diferentes equipos europeos.

Completan esta lista: Youri Djorkaeff (New York Red Bulls), Blaise Matuidi (Inter Miami), Thierry Henry (New York Red Bulls), Alessandro Nesta (Montreal Impact), Andrea Pirlo (New York City FC), David Villa (New York City FC), Lothar Matthaeus (NY/NJ Metro Stars), Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), junto con las últimas llegadas de Lionel Messi (Inter Miami) y Sergio Busquets (Inter Miami).

El arribo de estos dos últimos representa nuevamente el paso adelante que está haciendo la MLS en explotar su liga y convertirse, en algunos años, en uno de los torneos más atractivos en el mundo.