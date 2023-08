Marta Cox es oficialmente nominada al mejor gol del Mundial

La panameña Marta Cox en acción durante el partido contra Francia. Archivo | EFE

Luego de finalizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia-Nueva Zelanda, el ente deportivo dio a conocer los tantos que están nominados al 'mejor gol del torneo', en cuya categoría está nominada la anotación de la panameña Marta Cox contra Francia.

En el último partido de la fase de grupos, Panamá se enfrentó a Francia en un juego donde hubo una feria de goles. En este encuentro, Cox anotó el primer gol en la historia de Panamá en un Mundial femenino tras cobrar un tiro libre a una distancia de 30 metros.

Los aficionados podrán votar por el mejor gol del torneo ingresando a la página oficial de la FIFA en el siguiente link: https://play.fifa.com/gott/?s_uid=147810177&deliveryName=DM14730

Al igual que la panameña están nominadas también los goles de Sam Kerr (Australia) vs Inglaterra, Bia Zaneratto (Brasil) vs Panamá, Linda Caicedo (Colombia) vs Alemania, Katie McCabe (Irlanda) vs Canadá, Sophia Braun (Argentina) vs Sudáfrica, Esmee Brugts (Países Bajos) vs Vietnam, Mina Tanaka (Japón) vs España, Aitana Bonmati (España) vs Suiza y Lauren James (Inglaterra) vs China.

La ganadora de esta distinción se dará a conocer el próximo jueves 24 de agosto de 2023.