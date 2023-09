France Football revelará a los 30 nominados al Balón de Oro

Erling Haaland durante un partido con el Manchester City Manchester City

La gala del Balón de Oro siempre genera mucha expectativa, ya que se reconoce al mejor jugador de la temporada, en este caso la 2022-2023.

Mañana la revista France Football revelará a los 30 candidatos para el galardón y ya hay favoritos para llevarse el premio.

Para esta edición se implementaron ciertos cambios en la escogencia de los candidatos y al ganador del premio. Este año se tomará como principal argumento las actuaciones individuales de los futbolistas, llámense goles anotados, asistencias repartidas o las acciones individuales durante los partidos. Luego se tomará en cuenta el rendimiento del equipo y por último el Fair Play.

También se redujo la cantidad de jueces para este año. En ediciones anteriores un grupo de hasta 170 periodistas especialistas votaban por sus tres mejores candidatos para llevarse el premio. Ahora son únicamente los 100 primeros países en el ranking FIFA.

El delantero del Inter Miami, Lionel Messi. EFE

Para escoger el Balón de Oro Femenino, la lista se reduce a 50 periodistas.

El primer noruego en llevarse el Balón de Oro

Erling Haaland fue sin duda uno de los futbolistas que mejor rindió la temporada pasada. En su temporada debut con el Manchester City rompió marcas históricas en cuanto a goles, y fue pieza clave para que el equipo de Pep Guardiola consiguiera el primer 'triplete' (Premier League, FA Cup y UEFA Champions League) en toda la historia del club.

Solamente en la Premier League se convirtió en el jugador con más goles en una sola temporada con 36 tantos, superando al exfutbolista inglés Alan Shearer, quien llegó a marcar 34 anotaciones en la temporada 1994-1995. Otro de los récords que rompió en la liga doméstica fue el delantero más rápido en conseguir cuatro hat-tricks (tres goles en un partido).

Haaland lo consiguió en apenas 19 encuentros. La marca le perteneció a Ruud Van Nistelrooy, que necesitó de 65 encuentros para establecer este récord en la liga inglesa.

Gracias a sus 36 goles en la Premier League, Haaland se proclamó como el mejor goleador de Europa y se llevó la Bota de Oro al sumar 72 puntos. Superó por 12 puntos a su más cercano perseguidor, Harry Kane.

El mes de agosto fue el más dulce para Haaland, ya que anotó nueve goles. Nunca antes un jugador había marcado tantos goles en ese mes natural de competencia. David Hirst (1992), Jürgen Klinsmann (1994), Kevin Phillips (1999) y Teemu Pukki (2019) llegaron hasta las cinco anotaciones.

En la competición continental no fue la excepción y el delantero noruego cumplió con una buena nota.

Llegó a marcar 12 goles en la UEFA Champions League, convirtiéndose de esta manera en el goleador del torneo. Una de las noches más importantes que tuvo fue cuando le anotó cinco goles al RB Leipzig en la vuelta de los octavos del final del torneo.

Con estos 12 goles, Haaland empató a Van Nistelrooy como el jugador de Premier League con más tantos en una sola edición de Champions League. El neerlandés llegó a la cifra de las 12 anotaciones en la temporada 2002-2003. Más abajo con 10 están Sadio Mané (2017-2018), Mohamed Salah (2017-2018) y Roberto Firmino (2017-2018).

El punto negativo para Haaland es que no participó en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, torneo importante que toman en cuenta los jueces al momento de decidir el ganador. La selección de Noruega no clasificó al certamen, por lo que Haaland no pudo demostrar su calidad el pasado mes de diciembre en el país asiático.

Hay que recordar también que Haaland fue recientemente ganador del premio al mejor jugador de la UEFA, por lo que también podría tener atributos para ganar el Balón de Oro.

Siete balones de Oro y podría haber un octavo

Lionel Messi, a pesar de haber migrado a un fútbol menos exigente, continúa acaparando los diferentes diarios deportivos.

Meses atrás guió a su selección para llevarse la Copa del Mundo hacia Argentina y conseguir el único título que le faltaba a su gran palmarés. No solo fue campeón en Catar, sino que fue uno de los jugadores más importantes del equipo y fue nombrado ganador del Balón de Oro del Mundial.

Messi intervino en hasta 13 goles en los siete partidos que disputó del Mundial. Anotó 10 tantos y asistió en tres ocasiones a sus compañeros. De hecho, de los siete partidos que disputó, tan solo se quedó sin ver portería contra Polonia en la fase de grupos.

A nivel de clubes, si es cierto que su cuota goleadora no fue tan alta (20 tantos en todas las competencias), sin embargo, asistió hasta en 20 ocasiones, posicionándose como el segundo mejor asistidor de la temporada, solo por detrás de Kevin De Bruyne.

En la Ligue 1 asistió un total de 16 veces, mientras que el mediocampista belga repartió 18 asistencias. En la tabla de goleadores de la Ligue 1 finalizó en el décimo puesto después de anotar 16 goles.

En cuanto a los títulos, parte en desventaja con respecto a Haaland, ya que solo se hizo con el título de liga. En la Champions League fue eliminado en los octavos de final a manos del Bayern Múnich y en la Copa de Francia perdió en la ronda de los cuartos de final.

A pesar de estos números, el delantero argentino de 36 años ganó el premio Laureus el pasado mes de mayo, convirtiéndose en el primer futbolista en ganarlo en más de una ocasión.

Además de Haaland y Messi, también hay otros candidatos que pisan fuerte el acelerador y podrían dar la sorpresa como: Kylian Mbappé (PSG), Victor Osimhen (Napoli), Kevin De Bruyne (Manchester City), Enzo Fernández (Benfica/Chelsea), Khvicha Kvaratskhelia (Nápoli), Vinícius Jr. (Real Madrid) o Rodrigo Hernández (Manchester City).

El lunes 30 de octubre se sabrá el nombre del ganador del Balón de Oro en el teatro del Châtelet de París, Francia. Entre tanto, mañana ya se sabrán los 30 posibles ganadores de este prestigioso premio deportivo.