Boca Juniors perdió la final ante el Fluminense 2-1. EFE

Un hecho lamentable se vivió en la localidad de Claypole, en Buenos Aires, Argentina, luego de la derrota de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2023, la cual se celebró en Río de Janeiro.

Tras esta importante victoria del Fluminense (primer título internacional del club) se conoció uno de los episodios más difíciles que puede vivir una familia. El fiel seguidor del club argentino Marcelo Morales, de 23 años, decidió quitarse la vida al ver que el equipo de sus amores perdió la final en Brasil, propiamente en el estadio Maracaná.

Diferentes medios argentinos hicieron eco a la triste noticia sobre uno de los más fieles seguidores del equipo xeneize, como también es apodado el Boca Juniors.

Su madre, Verónica, conversó con el medio Crónica TV y expresó su tristeza al encontrar a su hijo fallecido. "No soportó la derrota de Boca. No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse. Hace algunas semanas le había dicho al papá 'si Boca no gana el 4 de noviembre yo me mato'. Pensamos que estaba haciendo un chiste. Que tomen conciencia los jóvenes, que piensen en su familia", señaló la madre de Marcelo, que también se desempeñaba como policía.

Verónica también le detalló a Crónica la vida que tenía Marcelo antes de suicidarse. "Tenía una vida normal, no era un chico malo, no consumía nada. Él iba de su trabajo a su casa. Nunca lo iban a ver en la esquina con nadie, saludaba respetuosamente a todos. Era fanático de Boca. Si perdía, estaba mal, se ponía triste, pegaba piñas, decía que era lo más grande Boca", afirmó la madre.

Boca Juniors y Fluminense se enfrentaron por el título de la Copa Libertadores el pasado sábado 4 de noviembre, en Brasil, en donde el club brasileño se llevó la victoria gracias a los goles de German Cano y John Kennedy; mientras que para Boca descontó Luis Advíncula.