Freddy Góndola denuncia que fue víctima de insultos racistas

El futbolista panameño, Freddy Góndola. LD Alajuelense

El futbolista panameño Freddy Góndola, quien milita en la Liga Deportiva Alajuelense del fútbol tico, manifestó en redes sociales haber sufrido supuestos insultos racistas por parte del jugador y capitán del Saprissa, Mariano Torres.

Esos hechos se dieron durante la final del Torneo de Copa de Costa Rica en la que la LD Alajuelense se llevó la victoria 2-0 con anotación del propio Góndola. Durante este partido el panameño acusó a Torres de llamarlo "negro mono cagón". "Cuando hice el gol, Mariano Torres me dijo un insulto racista. Mi color de piel no debe ser motivo de insulto, menos que me diga negro mono cagón. Sabemos que la afición no la controlamos, pero me insultó el capitán del otro equipo".

El mensaje colgado por Freddy Góndola acusando su malestar por los hechos de supuesto racismo. Redes sociales

"Cuando pasó con Javon, salí a defenderlo. Incluso en contra de mis intereses. Mis compañeros y los jugadores de Saprissa saben lo que Mariano me dijo, hay que decir no más al racismo", escribió Góndola en sus redes sociales.

La LD Alajuelense, sabiendo la situación por el que está pasando el futbolista panameño, lanzó un comunicado apoyando a su jugador y manifestaron que apoyarán a Góndola durante todo el proceso de investigación.

"Entendemos la gravedad de las acusaciones realizadas por Freddy y respaldamos su valentía al alzar la voz contra el racismo. La opción fácil para él habría sido callar y continuar disfrutando de la celebración del gol. En este momento, queremos subrayar nuestro compromiso ante el proceso de investigación que deben llevar a cabo los entes responsables, colaborando de manera activa con las autoridades respectivas y las instancias deportivas correspondientes para esclarecer los hechos y que existan sanciones ejemplares si así lo disponen los órganos competentes", señaló la LD Alajuelense.

Por otra parte, Torres negó contundente dichos comentarios hacía Góndola. "Sabes las cosas queme dicen a mi dentro de la cancha, yo no digo nada, nunca dije nada, ya me pasó en otro momento y cuando fuimos a declarar no dijeron nada, entonces, con las cosas queme dicen a mí dentro de la cancha yo nunca digo nada porque soy jugador de fútbol y entiendo como se juega", afirmó Torres.

El Saprissa también se hizo eco a la situación y en un comunicado tras las investigaciones internas realizadas le dieron apoyo a su capitán y concluyeron que "lo afirmado por dicho futbolista [Góndola] no se ajusta a la verdad".

"La institución apoyará a su capitán en todas las instancias donde resulta pertinente hacerlo tras verificar su palabra y , reitera su compromiso y total repudio en contra de cualquier acto de racismo; pero, hace un llamado a mantener el respeto y la seriedad a la hora de abordar temas tan sensibles con acusaciones desprovistas de pruebas", lanzó el Saprissa en el comunicado.

Por el momento, se están realizando las investigaciones pertinentes a los hechos ocurridos.