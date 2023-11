El ‘infierno’ del que aún no se libra el Manchester United

El portero del Manchester United, André Onana. EFE

El Manchester United perdió una oportunidad de oro para no depender de otros resultados para lograr su clasificación para los octavos de final de la UEFA Champions League.

Con su empate 3-3 contra el Galatasaray obliga a los ingleses a vencer al Bayern Múnich, que no pierde hace seis años en fase de grupos, y a los turcos a que empaten contra el Copenhague. El mar está contra corriente para el Manchester United y Erik ten Hag aún no da con la tecla para lograr que su defensa sea un fortín.

Tomando en cuenta todas las competiciones, en los últimos 10 encuentros, la defensa del Manchester United ha encajado hasta 15 goles y solo ha podido dejar la portería en cero en cuatro juegos. Números muy pobres para la calidad de nombres que están en el eje defensivo.

Si bien es cierto que André Onana llegó con un cartel importante y con la misión de hacer olvidar a David de Gea, la realidad es que no ha podido tan siquiera acercarse a lo que el español hizo en su momento siendo portero del club inglés.

Muchas son las críticas que le han llovido al portero camerunés y los números tampoco lo ayudan. El Manchester United se convirtió en el primer equipo en recibir 14 goles en los primeros cinco partidos de la Champions League. Además, de que recibió 33 tantos en los primeros 20 partidos de la temporada, algo que no sucedía desde 1962. La realidad es que sus dos errores frente al Galatasaray han vuelto a poner a Onana en el foco de la crítica.

Estadísticas de la temporada actual del Manchester United. Sofascore

A pesar de ello, su técnico ten Hag ha vuelto a defender a Onana tras su fatídico encuentro. "Ganamos y perdemos juntos. Él (Onana) está bien. No se trata de individuos. Los errores individuales en el fútbol pueden marcar la diferencia y uno asume la responsabilidad de ello, pero siempre es cosa del equipo", señaló el neerlandés tras el juego.

Pero no toda la culpa debe recaer en Onana porque la defensa del equipo de Manchester tampoco da garantías. Tal vez su más importante figura Raphael Varane no está pasando por un buen momento a nivel de rendimiento. En los últimos 10 partidos el francés no participó en cinco encuentros. Solo vio acción en cuatro de ellos, pero tan solo fue titular en uno de ellos.

Esto pone en evidencia el gran bajón que ha tenido el ex del Real Madrid. Por otra parte, ten Hag ha puesto toda su confianza en Harry Maguire y Jonny Evans hasta que se lesionara en Copenhague. En su lugar ha apostado por Víctor Lindelöf, pero tampoco ha podido subsanar la herida en defensa del equipo. También tiene a disposición otros defensores, como Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw (volvió de lesión), Diogo Dalot, Sergio Reguilón y Tyrell Malacia (lesionado).

Siempre se ha dicho que la primera defensa es la ofensiva. Las críticas no solo han recaído sobre la zona defensiva del equipo. Por ello, Bruno Fernandes se ha llevado críticas sobre sus recientes actuaciones.

Uno de los que más veces ha vestido los colores del United resaltó que el portugués también cometió errores graves durante el partido en Turquía. "Cometió dos grandes errores al hacer dos faltas estúpidas que acabaron en dos goles", resaltó el británico.

A pesar de toda esta situación crítica existe un paralelismo en todo esto. El United es uno de los equipos que más goles ha anotado en la presente edición con 12 goles a su favor. Solo está por detrás del Arsenal, Manchester City, Atlético de Madrid (todos empatados con 15) y el Real Madrid con 13.

Por ahora, no hay rumores de los posibles sustitutos de ten Hag en el banquillo del equipo inglés.

United debería clasificar a la siguiente ronda de la Champions League con las figuras que tiene, sino se convertiría en un profundo fracaso.