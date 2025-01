Ancelotti asegura que la fecha de su marcha del Real Madrid no la pondrá él

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este martes, en la previa del duelo de Champions League ante el Salzburgo, que “la fecha” de su marcha del club blanco no la pondrá él mismo.

“La fecha de salida del club no la voy a decidir yo nunca. ¿Cuándo llegará? No lo sé. Tengo una ventaja y un objetivo por el hecho de que tenemos a Florentino Pérez (presidente) durante los próximos cuatro años y me conoce muy bien”, aseveró un rotundo Ancelotti.

Sobre el duelo ante el Salzburgo, el preparador italiano señaló que se trata de un partido importante: “Falta poco para que se cierre esta primera fase y tenemos que sumar todos los puntos posibles.

En cuanto a su posición en la tabla, vigésimo con 9 puntos, indicó que el equipo debe ganar a los austríacos.

“No tenemos muchas posibilidades de entrar entre los ocho primeros. Hay que ganar y esperar y si tenemos que jugar los play-offs jugaremos con todas las ganas sabiendo que es un calendario exigente”, recalcó.

Respecto al nivel de juego, Ancelotti afirmó que resulta “difícil decir en qué porcentaje está el equipo”.

“A nivel ofensivo estamos sacando un buen rendimiento, a nivel defensivo tenemos que mejorar mucho; si somos capaces de ello, vamos a pelear todas las competiciones”, remarcó el técnico, que no se atrevió a hacer un análisis sobre el nuevo formato de la Liga de Campeones.

“El hecho de jugar dos partidos más es complicado, pero habrá que evaluarlo todo al final de la temporada”, dijo.

Por otro lado, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, afirmó también durante la conferencia de prensa que un cambio de mentalidad lo ayudó a mejorar su situación en la capital española tras el traspaso soñado desde el París Saint-Germain.

“El proceso ha sido más mental, simplemente. Estaba bien físicamente y con el equipo yo tenía que hacer más y lo sabía. No he venido a Madrid para jugar mal. Ha cambiado eso y ahora hay que seguir porque en el Madrid tenemos que jugar bien siempre”, declaró Mbappé en rueda de prensa previa al encuentro de Champions League frente al Salzburgo.

El astro francés jugó de forma irregular en sus primeros meses en el club blanco, pero en las últimas semanas ha vuelto a nivel habitual en los últimos años.

“Estoy muy tranquilo. Cuando eres un jugador como yo, con todas las cosas se esperaban de mí, es normal. Esto es el mundo del fútbol. Tienes que estar tranquilo y centrado en tu juego. Yo sabía que podía cambiar la situación y estoy muy feliz por ello”, prosiguió.

Mbappé falló dos penales contra Liverpool y Athletic Bilbao a finales de 2024, que acabaron en derrota, y admitió entonces que había “tocado fondo”.

El jugador, de 26 años, prometió mostrar su personalidad y superar su mal comienzo, y ahora ha marcado ocho goles en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones.

“Soy un tipo de jugador que necesita esa presión y sentir que siempre tienes que hacer más. Cuando juegas en un club como el Madrid y no ganas un título es normal que la gente te pite”, aseveró la estrella francesa.

Durante su mala racha y mientras luchaba con un problema muscular, Mbappé se quedó fuera de varias convocatorias con la selección francesa para los partidos de la Liga de Naciones en los últimos meses del año pasado.

Sin embargo, el delantero dijo que estaba deseando volver a la acción con su país.

“Con la selección no pasa nada. No puedo cambiar la crítica. Tengo ganas de volver en marzo y ayudar a la selección porque mi amor por ella no ha cambiado”, indicó Mbappé.