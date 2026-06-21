Atheyna Bylon entrega histórico premio en el partido 1,000 del Mundial

La boxeadora panameña <b><a href="/tag/-/meta/atheyna-bylon">Atheyna Bylon</a></b> fue protagonista de uno de los momentos simbólicos de la <b><a href="/tag/-/meta/copa-mundial-de-la-fifa">Copa Mundial de la FIFA 2026</a> al entregar el premio Superior Player of the Match del partido número 1,000 en la historia de los Mundiales.</b>La destacada atleta, considerada una de las máximas figuras del deporte panameño, <b>fue la encargada de otorgar el reconocimiento al delantero japonés Ayase Ueda, quien fue elegido como el jugador más destacado del encuentro</b>.La ceremonia tuvo un significado especial al realizarse durante un partido que marcó un hito para la Copa del Mundo. <b>Alcanzar los 1,000 encuentros disputados desde la creación del torneo en 1930 representa una cifra histórica para la competición más importante del fútbol internacional</b>.Ueda fue clave en el desempeño de la selección japonesa y su actuación le permitió quedarse con el galardón que reconoce al futbolista más influyente del partido. <b>El premio Superior Player of the Match distingue al jugador más sobresaliente de cada encuentro de la Copa Mundial</b> y, en esta ocasión, quedó asociado a una fecha histórica para el torneo, con Ayase Ueda como protagonista de una jornada que quedará registrada en los libros del fútbol mundial.