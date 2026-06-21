Atheyna Bylon entrega histórico premio en el partido 1,000 del Mundial

La boxeadora panameña Atheyna Bylon fue protagonista de uno de los momentos simbólicos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al entregar el premio Superior Player of the Match del partido número 1,000 en la historia de los Mundiales.

La destacada atleta, considerada una de las máximas figuras del deporte panameño, fue la encargada de otorgar el reconocimiento al delantero japonés Ayase Ueda, quien fue elegido como el jugador más destacado del encuentro.

La ceremonia tuvo un significado especial al realizarse durante un partido que marcó un hito para la Copa del Mundo. Alcanzar los 1,000 encuentros disputados desde la creación del torneo en 1930 representa una cifra histórica para la competición más importante del fútbol internacional.

Ueda fue clave en el desempeño de la selección japonesa y su actuación le permitió quedarse con el galardón que reconoce al futbolista más influyente del partido.

El premio Superior Player of the Match distingue al jugador más sobresaliente de cada encuentro de la Copa Mundial y, en esta ocasión, quedó asociado a una fecha histórica para el torneo, con Ayase Ueda como protagonista de una jornada que quedará registrada en los libros del fútbol mundial.