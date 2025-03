“Es una nueva oportunidad para escribir un nuevo capítulo. No es normal encontrarse en una final como la de mañana y como medio panameño que soy, me siento contento de que todo el país pueda disfrutar de ese día”.

“Las estadísticas las tomas o las dejas. Para ello hay que sacar provecho de lo que te suma. Después de tantos partidos puede que sea un buen momento para cambiar esa estadística. Sobre los rivales de la zona será difícil, tenemos muchos países que están haciendo un buen trabajo. Si no salimos al terreno como Dios manda nos pueden fastidiar”.

“Buscar la fórmula es difícil contra estos equipos. Lo que nos faltó en las últimas ediciones del Final Four fue el tema físico y mental. Se vio que el equipo estaba preparado desde el primer minuto (contra Estados Unidos), la comunicación y las ayudas aparecieron en el partido más importante de este año hasta el momento”.

“Nuestra transiciones postperdida fueron buenas. No les dejamos jugar por dentro, el juego estaba en las bandas. Estuvimos bien en las marcas cuando llegaron los centros y en las caídas también. El equipo estuvo espectacular y debemos replicar eso contra México”.

“En las anteriores ediciones del Final Four no hemos estado ni cerca contra nuestros rivales a nivel físico, pero se vio una cara diferente contra Estados Unidos y espero que se repita contra México”.

La presión de cara a la final

“Cada uno tiene que manejar la presión como quiere y puede. Una vez que me enfoco en el partido me olvido del mundo exterior y eso espero de los jugadores. Les he aconsejado a los jugadores que se olviden del mundo exterior cuando empezamos la concentración”.