Luego de que el equipo inglés pagara en el 2021 casi 85 millones de dólares por su fichaje, la realidad es que no cumplió con las expectativas con las que arribó al Old Trafford. Tanto así que el United lo cedió por tan solo 3 millones al Borussia Dortmund.

Acto seguido, el inglés le respondió a ten Hag asegurando que “no deben creer todo lo que leen. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he forzado a mi mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cuál no es justo”, afirmó Sancho.