El Mundial 2026, el gran fracaso centroamericano que solo maquilló Panamá

Con el sueño de llegar por primera vez a un Mundial afrontaron esta eliminatoria Guatemala y Nicaragua, mientras que El Salvador ansiaba volver a figurar tras sus dos presentaciones en 1970 y 1982.Guatemala, al mando del entrenador mexicano Luis Fernando Tena tuvo la clasificación a la mano, solo necesitaba ganar sus dos últimos partidos en casa frente a Panamá y Surinam.Pero la derrota ante Panamá condenó a los chapines.La selección de Guatemala venció el martes a la de Surinam y la envió a la repesca intercontinental, mientras que Panamá se quedó con la clasificación directa al derrotar a El Salvador del entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, que finalizó como último del Grupo A.Nicaragua, dirigida por el técnico chileno Marco Antonio Figueroa, disputó por primera vez una instancia final eliminatoria y terminó asestando golpes contundentes a sus vecinas Costa Rica, a la que le empató un partido, y Honduras, a la que le propinó una dolorosa derrota.