El delantero de 36 años tan solo disputó 55’ contra el Nashville la semana pasada por la vuelta de la Concacaf Champions Cup y no estuvo convocado para el duelo frente al DC United el fin de semana anterior. “De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la selección”, señaló el técnico del Inter Miami, Gerardo Martino tras el partido contra el DC United.