El último baile de Messi con Argentina: Repaso a su histórica trayectoria albiceleste

Todo lo que tiene un inicio, tiene su final. El adiós de Lionel Messi de la albiceleste cierra, posiblemente, la mejor época que ha tenido en toda la historia de la selección Argentina. Pero este cierre lleva consigo la oportunidad de que nuevos talentos lleguen al combinado nacional argentino.

Hace poco más de un mes, Lionel Messi anunció su retiro de la selección de Argentina y ese día ha llegado. Este martes 6 de octubre Messi le dirá adiós a más de dos décadas defendiendo la casaca albiceleste, en la que cosechó grandes hitos y momentos icónicos, así como también momentos y escenas de tristeza y decepción. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió Messi en su carta de despedida en rede sociales el pasado mes de agosto.

El Monumental, casa del River Plate, será testigo del adiós de uno de los futbolistas más grandes que haya visto la nación Argentina. Se espera que para la última función del ‘10’ asistan unos 85 mil aficionados para despedir a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Desde su debut en el 2005 contra Hungría, partido en el que tan solo disputó un minuto al ver la tarjeta roja directa en el minuto 65 de partido, hasta este 2026 Messi tiene en sus espaldas 207 partidos con la albiceleste. Contra Benin cerrará su cuenta en 208 y se espera que salga desde el 11 titular.

Para esta despedida estarán muchos de sus compañeros que estuvieron a su lado dentro de la cancha en las dos décadas con Argentina, principalmente los que resultaron junto a él campeón del mundo en Catar 2022.

Entre ellos figuran Ángel Di María (ya retirado de la selección), Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y los actuales convocados por Lionel Scaloni para esta fecha FIFA. Por más impresionante que parezca pero dentro de la actual convocatoria de Scaloni, hay jugadores que ni siquiera habían nacido cuando debutó Messi con la albiceleste. Franco Mastantuono y Leonel Flores, ambos delanteros del equipo y categoría 2007, aún no estaban presentes en el mundo terrenal por allá en el 2005 cuando Messi dio sus primeros pasos en la selección.

Casualidad o no, la sede del Monumental fue el escenario en el que Messi anotó su primer gol con la selección Argentina. En aquel lejano 11 de octubre del 2008 en las Eliminatorias camino a Sudáfrica 2010, Messi anotó su primer tanto con la albiceleste contra Paraguay. Tuvieron que pasar 33 encuentros desde su debut ante los húngaros para que Messi tuviera su primera celebración de gol con la camiseta que por tantos años ha representado a pesar de las adversidades.

De hecho, el jugador de 39 años tuvo la oportunidad de jugar, antes del partido contra Benin, en este recinto un total de 28 partidos en los que marcó 19 goles.

A pesar de todas las críticas, Messi siguió representando a un país que por momentos le llegaron a dar la espalda. El punto de quiebre llegó cuando el argentino se retiró del combinado en una primera instancia tras perder la final de la Copa América Centenario 2016.

“Se terminó para mí la selección”, llegó a decir Messi despidiéndose del equipo con la mente y sangre aún caliente por aquella final perdida contra Chile en Estados Unidos.

Inmediatamente el pueblo argentino reaccionó y pidió el regreso de su ‘10’. Apenas pasaron dos meses cuando Messi reconsideró su posición y decidió volver al equipo. Y vaya que valió la pena.

Los años posteriores fueron de altas y bajas, hasta que llegó un nombre en la selección para cambiar la suerte y el rumbo del equipo. Lionel Scaloni terminó por ayudar a Messi a conseguir su primer título en categoría mayor. La Copa América 2021 fue el inicio de una etapa dorada en Argentina, que siguió con la consecución de la Finalissima 2021, Mundial 2022, Copa América 2024 y el subcampeonato en el Mundial 2026.