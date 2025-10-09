Eliminatorias: Selección de Panamá completó su último entrenamiento antes de enfrentarse a El Salvador

Quedan menos de 24 horas para que Panamá se enfrente a El Salvador en un crucial encuentro por las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen, por cuarto día consecutivo, volvieron a ejercitarse en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz el pasado jueves 9 de octubre. Para esta sesión, los 24 convocados, entrenaron diferentes ejercicios tácticos.

Antes de empezar la sesión, el capitán del equipo, Aníbal Godoy habló con los diferentes medios presentes en los que destacó la importancia de sumar los tres puntos ante El Salvador en el Cuscatlán. Recordar que el jugador del San Diego FC de la MLS no estará disponible para este encuentro por sanción.

“Hay que tener paciencia. Por ahí nos podemos encontrar con un escenario donde El Salvador vaya y nos espere, y nosotros hemos entrenado para todos esos escenarios, y hay que estar preparados. Pero lo importante es que hemos sido autocríticos a nivel individual y a nivel grupal, de lo que no hicimos bien en la ventana anterior, y en esta ventana, hacerlo de lo mejor”, señaló Godoy.

El capitán del barco añadió que el grupo está consciente de lo que está en juego y deben afrontar el reto con mucha “responsabilidad”.

“No hay mañana. Nosotros entramos en esta situación y debemos tener la responsabilidad de salir de esta situación, y el grupo tiene esa responsabilidad. Y te lo digo que estamos convencidos y la vibra es muy positiva para el día de mañana”, dijo uno de los jugadores con más partidos con Panamá en rondas de Eliminatoria camino a una Copa del Mundo.

En esa misma línea, Godoy resaltó el trabajo en equipo que están realizando y la importancia de estar juntos en esta etapa de la eliminatoria.

“Esta semana hemos trabajado como grupo, muy unidos. Y se lo digo de corazón, hay que unirse, hay que unirse el día de mañana y de aquí hasta que acabe la Eliminatoria”, puntualizó el jugador de 35 años.

Por otra parte, Godoy dio su interpretación del juego y cree que la “paciencia” será un elemento clave para que Panamá se haga fuerte en un estadio como lo es el Cuscatlán.

“Tenemos que tener paciencia al momento de mover la pelota. No debemos desesperarnos desde el primer minuto, en buscar el minuto desde el minuto uno, ya que se juegan al final 90 minutos. Si llegamos 0-0 al 94 y anotamos un gol ganamos. Es importante tener la paciencia, la tranquilidad mental y fuerte porque El Salvador tendrá buenos momentos”.

Para finalizar, el mediocampista expuso que “aquí hay jugadores que han jugado en estadios con mucha más presión y en recintos más complicados. Sabemos manejar esa presión, tenemos que tener paciencia y la convicción de que sacaremos el resultado”.

Panamá tendrá por un delante a un rival al que nunca le ha ganado en condición de visitante en partidos de eliminatoria. En seis enfrentamientos, todos han sido a favor de El Salvador.

La selección panameña se enfrentará al equipo salvadoreño este viernes 10 de octubre en el estadio Cuscatlán a las 8:00 p.m. (hora local).