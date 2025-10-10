Eliminatorias Concacaf - Tabla de posiciones jornada 3 rumbo al Mundial 2026

Continúan las <b><a href="/tag/-/meta/rumbo-al-mundial">eliminatorias de Concacaf con miras al Mundial 2026</a></b>, los equipo son llamados nuevamente a la acción para estar jornada 3. Así avanzan las tablas de posiciones. <b>Grupo A</b>La <b>Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026</b> inició con un empate 1-1 entre Surinam y Guatemala en el Grupo A este viernes, en el partido que se disputó en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed en Paramaribo.Con gol de José Fajardo, <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">la selección de Panamá</a></b> vence por primera vez en un partido de eliminatorias en el Estadio Cuscatlán y suma tres puntos para mantenerse con vida en este camino rumbo al Mundial 2026.