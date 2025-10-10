Eliminatorias Concacaf - Tabla de posiciones jornada 3 rumbo al Mundial 2026

Continúan las eliminatorias de Concacaf con miras al Mundial 2026, los equipo son llamados nuevamente a la acción para estar jornada 3. Así avanzan las tablas de posiciones.

Grupo A

La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 inició con un empate 1-1 entre Surinam y Guatemala en el Grupo A este viernes, en el partido que se disputó en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed en Paramaribo.

Con gol de José Fajardo, la selección de Panamá vence por primera vez en un partido de eliminatorias en el Estadio Cuscatlán y suma tres puntos para mantenerse con vida en este camino rumbo al Mundial 2026.